O româncă de 20 de ani l-a devalizat până la ultimul leu pe milionarul despre care se spunea că e cel mai bogat din România

Milionarul despre care se spunea că e cel mai bogat din România a fost devalizat până la ultimul leu de o româncă de 20 de ani! Deși se considera „primul Becali”, a ajuns la sapă de lemn, singur, într-un azil. Povestea de iubire i-a pus capac lui Ioan Crețu! Vezi detaliile mai jos.

Ioan Crețu, milionarul despre care se spunea că e cel mai bogat din România, a ajuns la sapă de lemn, singur, într-un azil. Deși se considera „primul Becali”, având atât de mulți bani încât ar fi împrumutat și BNR, a avut o soară similară cu cea a lui Irinel Columbeanu.

Totuși, declinul financiar ar fi intervenit în momentul în care în viața lui Ioan Crețu a apărut o femeie. Este vorba despre o femeie cu mult mai tânără decât el, care i-a „furat mințile”. Ioan Crețu se afla printre românii de după Revoluția din 1989 care au strâns averi impresionante. O parte dintre ei, au reușit să ajungă bogați în urma comerțului la negru. Aduceau produse din Turcia și le vindeau în țară. De pildă, în cadrul unui interviu, bărbatul vorbea deschis despre cum BNR i-ar fi cerut bani și, mai mult decât atât, i-ar fi dat și dobândă, când au achitat împrumutul!

„Eu tot depuneam bani și, într-o zi, un bancher de acolo m-a întrebat dacă nu am mai mulți bani să depun. Și chiar atunci aveam în jur de 700 de milioane pe care i-am dat. După o lună i-am primit înapoi, chiar mi-au dat și dobândă. Eu am fost primul Becali, că el a venit după mine. Am fost bun cu toată lumea, nu mă interesa cine venea la mine să îmi ceară bani, pentru orice eu le dădeam”, mărturisea Ioan Crețu.

Citește și IREAL! CÂȚI BANI CÂȘTIGĂ UN CERȘETOR ROMÂN ÎN OLANDA, ÎNTR-O SINGURĂ SĂPTĂMÂNĂ

Toată averea pe care reușise să o strângă s-a dus pe Apa Sâmbetei. Ieșeanul Ioan Crețu, zis „Gala”, a intrat în declin financiar din două motive: patima jocurilor de noroc și femeile. O tinerică de 20 de ani îi „furase mințile” bărbatului și l-a devalizat. În 1990, în primul an după Revoluție, Ioan Crețu avea suficienți bani încât să locuiască în zece apartamente și să se plimbe în 14 Dacii noi.

Averea s-a „evaporat” destul de repede și viața privată avea să fie dezechilibrată. După episodul în care contabilul a ridicat dispoziții de plată false, iar firma a falimentat, avea să sufere și pe plan personal. Tinerica de 20 de ani ajunsese angajată în firmă. Apoi, s-a „îndrăgostit nebunește” de ea, iar soția l-a prins, atunci, în plină acțiune de infidelitate. După ce fosta soție a intentat divorțul, milionarul Ioan Crețu a rămas fără casă și bijuterii. A renunțat și la un magazin cu bar, în favoarea fiicelor.

„Era un copil când am angajat-o! Atât de sensibilă şi atentă cu mine, când toţi nu mai ştiau cum să mă jupoaie de… Ce mai! M-am îndrăgostit nebuneşte, iar când am făcut dragoste cu ea şi am văzut că mai era şi virgină, am fost în al noualea cer. Problema e că ne-a prins nevasta asupra faptului şi a intentat divorţ imediat, în 1994”, a spus Ioan Crețu, conform Adevărul.ro.