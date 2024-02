Destin nefericit pentru Ioan Crețu, unul dintre primii „milionari” ai României care au apărut după Revoluție. Numele său era cunoscut la începutul anilor ’90 în toate cercurile înalte din lumea bună a Capitalei. Modul său de a se comporta în societate, asemănător cu cel al lui Gigi Becali în prezent, a atras atenția tuturor. Ca să vă dați seama de dimensiunile averii pe care Ioan Crețu o avea în anii care au urmat Revoluției, omul de afaceri ajunsese să împrumute Banca Națională a României. Din păcate pentru fostul milionar, alegerile și viciile l-au dus la sapă de lemn.

Ioan Crețu era denumit și „Primul Becali al României” după Revoluție. A fost un om înstărit dintotdeauna, mai ales că înainte de 1989 a lucrat la Gostat și la Avicola. A cunoscut succesul în 1990 când și-a clădit o consignație și a dat lovitura. Afaceristul a reușit să strângă o avere colosală, iar la un moment dat a împrumutat și BNR-ul. A fost atât de bogat încât nu știa ce să mai facă cu banii.

A trecut timpul și au venit și problemele. Pentru că banii i-au luat „mințile”, Ioan Crețu a început să joace la jocurile de noroc. Ei bine, atunci a început să fie urmărit de ghinioane. A pierdut sume colosale, din cauza viciului său. S-a îndrăgostit de o tânără de 20 de ani, alături de care avea o aventură. Soția lui a aflat că afaceristul a călcat strâmb, așa că l-a părăsit. Tot atunci, Ioan Crețu a mai pierdut o parte din averea adunată de ani buni.

”Eu tot depuneam bani și într-o zi un bancher de acolo m-a întrebat dacă nu am mai mulți bani să depun. Și chiar atunci aveam în jur de 700 de milioane pe care i-am dat. După o lună i-am primit înapoi, chiar mi-au dat și dobândă. Eu am fost primul Becali, că el a venit după mine. Am fost bun cu toată lumea, nu ma interesa cine venea la mine să îmi ceară bani pentru orice eu le dadeam”, spunea omul de afaceri, într-un interviu mai vechi.