Alexandra Becali, fiica mijlocie a patronului FCSB, s-a concentrat, de o bună perioadă, pe piața imobiliară și contruiește blocuri în zona de nord a Capitalei. Doar că business-ul tinerei se cutremură și, recent, firma ei a ajuns la Tribunalul București într-un dosar care are ca obiect „procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată”, unde are calitatea de debitor. La mijloc este o datorie de aproape 55.000 de euro, care, din câte se pare, nu poate fi recuperată. CANCAN.RO a aflat toată povestea și o prezintă în exclusivitate. Avem inclusiv declarații de la patronul firmei care a băgat în fribrilații familia Becali.

Zilele trecute, site-ul nr. 1 din România vă informa, în premieră, că business-ul din imobiliare al Alexandrei Becali se cutremură, după ce Deac Invest Construct SRL a înregistrat un dosar prin intermediul căruia solicită plata unei creanțe de aproximativ 260.000 de lei (DETALII AICI). Ulterior, Gigi Becali a ieșit în public și a anunțat că suma reprezintă pentru el și familia sa doar „bani de semințe” și că plata nu a fost efectuată deoarece fiica lui s-ar simți trasă în piept. Pentru a afla mai multe informații, CANCAN.RO a luat legătura cu Ionuț Deac, patronul firmei de construcții care se află în litigiu cu SC Alexandra Imobiliare SRL.

„Nu am păcălit pe nimeni, ne-am făcut treaba”

Acesta ne-a explicat, cu lux de amănunte, cum s-a ajuns în instanță, în condițiile în care firma lui și-ar fi îndeplinit, ca la carte, atribuțiile.

„Chestia asta este de un an de zile. Am făcut toată lucrarea acolo, s-a făcut situația de lucrări, s-a acceptat toată situația. S-au pus facturile, nu a zis nimeni nimic. După un timp, nu a mai vrut să ne plătească. Li s-a părut lor că le-am luat prea mult. Noi am construit și la domnul Dragomir, cu aceeași treabă, aceeași bani, nu am păcălit pe nimeni, ne-am făcut treaba. Chiar din contră, noi am luat șantierul când arăta ca după război„, ne-a declarat Ionuț Deac.

„Alexandra Becali ne-a spus că o să ne dea chiar și un bonus”

Proprietarul firmei de construcții nu-și poate explica atitudinea Alexandrei Becali, în contițiile în care colaborarea dintre ei a mers perfect, până când a venit plata ultimelor facturi. Ionuț Deac susține că a încercat să încheie litigiul pe cale amiabilă, dar nu a găsit deloc înțelegere.

„Domnișoara Alexandra Becali ne-a spus că o să ne dea chiar și un bonus la sfârșit. Ne-am ocupat, am construit, am terminat lucrul și acum ne spune că nu ne mai plătește facturile că li se pare că ne-au plătit cam mult. Lucările au fost la blocurile dânsei din Pipera. Noi am făcut structura, fier, betoane, toate. Ea a plătit la început, totul a fost ok, ne-am înțeles de minune. Ultima dată nu ne-a mai răspuns nimeni la telefon și nu a mai vrut să plătească facturile, care sunt înregistrate în contabilitate. Inginerii lor ni le-au aprobat. Pur și simplu s-a încheiat discuția. Am încercat să luăm legătura cu ei și până la urmă nu am mai avut ce face, am apelat la instanță. O parte ne-a plătit, dar ultimele facturi în valoare de 260.000 de lei nu a mai vrut să le achite„, a declarat Ionuț Deac pentru CANCAN.RO.

„Inginerii lor au semnat. Ne-au cerut să stornăm facturile”

Ulterior, după ce litigiul a ajuns public, Gigi Becali a simțit nevoie să intervină, precizând că suma de aproape 55.000 de euro reprezintă pentru familia sa doar „bani de semințe” și că fiica lui nu ar fi efectuat plata deoarece ar fi fost păcălită. Ionuț Deac nu a rămas dator și i-a oferit o replică latifundiarului din Pipera în acest sens.

„Am văzut că domnul Becali a zis că ăștia sunt bani de semințe. Păi să ne plătească atunci. Noi nu am înjurat, nu am jignit, vrem doar ca munca să fie plătită. Am preluat șatierul de la bun început, în care a fost un haos, știe toată lumea. Noi am făcut tot lucrul. Ea nu ne-a zis m-ați înșelat, m-ați furat… Pur și simplu nu ne-a mai răspuns la telefon și s-a închis tot. A dispărut! Am vorbit cu avocatul lor, dar el nu prea știa ce se întâmplă. Chiar am muncit acolo. Am ținut la această lucrare, ne-am gândit la o colaborare. Noi suntem o firmă mai mică, nu suntem milionari ca ei, dacă muncim trebuie să ne plătească. Pai dacă sunt bani de semințe, de ce nu ne plătești? Nu au niciun drept să nu ne plătească. Munca este făcută, semnată de inginerii lor. Ne-au cerut să stornăm facturile…Păi cum să facem așa ceva? Plătiți-ne!„, a concluzionat patronul firmei de construcții.

„Ne-au sunat! Știți, noi suntem familia Becali…”

În final, Ionuț Deac a dezvăluit că este pentru prima dată când trece prin astfel de probleme, dându-l ca exemplu pe Dumitru Dragomir, pe care l-a catalogat ca fiind un om de cuvânt, bun platnic. De asemenea, afaceristul anunță că nu se va lăsa, sub nicio formă, intimidat de familia Becali și că va merge până în pânzele albe pentru a-și recupera banii.

„Noi am colaborat și cu domnul Dragomir, un om de milioane. Și el, și Bogdan, fiul lui. Am rămas într-o relație super cu ei, stăm la masă. Și ei pot confirma. Nu am furat un cui, am făcut lucrarea frumos, la fel ca la domnișoara Alexandra. Numai la ei s-a găsit că stați așa… Ei au o contabilă, doamna Ioana, habar nu are pe ce lume e. Știe cu cifrele, dar șantier… A venit și s-a uitat pe Youtube să vadă dacă facem noi bine. Am făcut notificarea acum câteva luni. Nu a venit nimeni să discute cu noi. Acum ne-au sunat că, domnule, știți că noi suntem familia Becali și din astea. Ok, sunteți familia Becali, dar plătiți-ne„, a încheiat Ionuț Deac.

