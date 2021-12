Gigi Becali a dat lovitura în afaceri! Cât câștigă latifundiarul din imobiliare? „Sute de milioane de Euro”

Pe cât de darnic este Gigi Becali, pe atât de substanțiale sunt și veniturile. Latifundiarul a dat lovitura în afaceri!

Indiferent de problemele cu care se confruntă omenirea, Gigi Becali dă lovitură după lovitură și nu ratează nicio ocazia să își sporească averea. Ca toată lumea să fie mulțumită, fiica cea mare a afaceristului a prealuat frâiele afacerii și împreună cu soțul ei construiesc peste 100 de apartamente pe unul din terenurile omului de afaceri:

„Ne vom extinde foarte mult, vom face imobiliare de sute de milioane de euro. Aveam planuri și înainte, dar acum piața a crescut, e cerere multă, ofertă nu prea e, și atunci dacă tot e am zis hai să ne apucăm să facem”, a declarat Becali, potrivit antena3.ro.

Ce avere are Gigi Becali

Astfel, Gigi Becali are o avere estimată între 350 și 400 de milioane de euro, potrivit celui mai recent Top 300 Capital. Latifundiarul se situează pe locul 12 în topul celor mai bogați oameni din țară și pe poziția a treia în clasamentul românilor din sport.

”Gigi Becali are pământuri de cel puțin un miliard și jumătate acum. Păi, mă, nu știe nimeni, nici nu știu dacă am dreptul să spun. Are pădure și din subvenție poate să trăiască oriunde în lume fără să mai muncească el și copiii lui toată viața.

Are mii de hectare de pădure, fraților! Pe asta n-o știe nimeni! Nici eu nu știu dacă e bine să spun sau nu că se supără ăsta, vă dați seama. Pământul lui Gigi costă acum 300 de euro metrul, sub 250 de euro nu se vinde. În doi-trei ani, se vinde cu 800 de euro. Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, a declarat Dumitru Dragomir, la Prosport Live.

