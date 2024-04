Mihaela și soțul ei au strâns 235.000€ în 16 ani de muncă în Italia. Au trimis socrilor această sumă, pentru a le construi o vilă în România. Ce au făcut bătrânii cu banii, de fapt

O româncă și soțul au trăit un adevărat coșmar după ce le-au trimis socrilor banii pe care i-au strâns timp de 16 ani în Italia. Agoniseala lor de o viață, mai exact 235.000 de euro, s-a dus pe apa sâmbetei. Mihaela și partenerul ei de viață au fost trădați de propria familie.

O româncă din Italia a căzut pradă în capcana pe care i-au întins-o proprii socrii. După ce au muncit timp de 16 ani în Italia, Mihaela și soțul ei au rămas fără agoniseala de o viață. Cei doi reușiseră să strângă suma de 235.000 de euro și își doreau să-și construiască o casă în România.

Cazul Mihaelei a fost prezentat în emisiunea Acces Direct. Se pare că întreg scandalul a izbucnit în momentul în care socrii româncei au refuzat să treacă casa construită în România pe numele fiului și al soției acestuia. În acest fel, Mihaela și partenerul ei au rămas fără un acoperiș deasupra capului, fiind forțați să se mute într-o garsonieră cu chirie.

Cei doi români au investit aproximativ 235.000 de euro în construcția unei vile pe terenul socrilor. Aceștia au strâns banii de-a lungul a 16 ani de muncă în Italia, trimițând lunar bani în România. În ciuda sacrificiilor, părinții românului au hotărât să nu le mai lase nimic, contrar acordului inițial care prevedea ca proprietatea să fie transferată pe numele fiului lor și al Mihaelei.

„Acum locuiesc cu chirie într-o garsonieră (…) Am muncit în Italia timp de 16 ani pentru o casă pe care am construit-o pe terenul socrilor, care ei, practic, ne-au spus să mergem să muncim, că ei ne vor crește copilul (…) Nu au mai vrut să semneze acele acte, au zis că nu ne mai dau nimic. (…) Toți banii îi trimiteam”, a povestit Mihaela, pentru Acces Direct.

Mai mult, situația a mers din rău în mai rău, până la punctul în care Mihaela s-a văzut nevoită să solicite un ordin de protecție împotriva socrului ei. Bărbatul a ajuns să o agreseze pe româncă, atât verbal cât și fizic. Chiar dacă a reușit să obțină ordinul de protecție, documentul a fost valabil doar pentru o zi.

După ce au fost trădați de propria familie, românii au pierdut și un autoturism achiziționat în Italia, pentru care au cerut un împrumut de 15.000 de euro de la bancă.

„Mașina a fost luată tot în Italia, în rate, de mine și de soțul meu, unde am împrumutat 15.000 de euro din bancă.

Am cumpărat mașina, în 2007, în iunie, iar la sfârșitul lui noiembrie, tot în 2007, a venit socrul meu în Italia și a spus că va lua el mașina să o înscrie în România, că se plătea taxa aia de 2.000 de euro (…)

Nu a mai vrut să o înscrie pe numele nostru, iar în fiecare an, să putem circula cu mașina, că doar noi doi am circulat cu această mașină, ne făcea contract valabil un an de zile”, a mai povestit femeia.