Mihai Mărgineanu, reacție acidă după ce a văzut dezmățul din Vama Veche, de 1 Mai: „Multe fete bete chioare, băieței cu pretenții de mascul”

De câteva zile, distracția este în toi pe litoralul românesc. Mulți români au ales să petreacă de 1 Mai la mare, iar în stațiunea Vama Veche a răsunat muzica de dimineața până seara. Printre românii de pe litoral s-au numărat și Mihai Mărgineanu și familia lui. Cei doi adolescenți ai familiei s-au distrat pe cinste în Vama Veche, însă părinții nu au avut parte de o experiență prea plăcută. Celebrul actor din „Las Fierbinți” a avut o reacție acidă după ce a văzut dezmățul de pe litoral.

Mihai Mărgineanu s-a înscris în rândul celor care și-au petrecut minivacanța de 1 Mai pe litoralul românesc. Alături de soție și cei doi copii, actorul a petrecut câteva zile în Vama Veche și a rămas surprins de ce a văzut. Se pare că experiența nu i-a prea priit vedetei Pro TV, care nu s-a abținut și a făcut o radiografie a litoralului românesc, arătându-și din plin dezamăgirea.

Așa cum spuneam, Mihai Mărgineanu și-a petrecut minivacanța de 1 Mai în Vama Veche. Actorul a ajuns pe litoral după ce Alexandra și Tudor, copiii lui, l-au anunțat că vor să plece în Vama Veche alături de prietenii lor. Ca niște părinți responsabili, actorul și soția sa au vrut să îi însoțească pe adolescenți și să supravegheze, de la distanță, modul în care aceștia se distrează pe litoral.

Așa că Mihai Mărgineanu și soția lui i-au însoțiți pe adolescenți la malul mării. Adulții au stat separat de copii, însă i-au urmărit pe aceștia din umbră, iar ce au văzut i-a lăsat cu gura căscată.

Am deschis toate instrumentele de supraveghere care l-ar face invidios pe cel mai șmecher spion din spatele frontului, am re-contactat toți informatorii de pe vremea când vânam ce-mi plăcea în mod deosebit și … hai tată să supraveghem!”, a povestit Mihai Mărgineanu, în mediul online.

Ei bine, după ce a s-a plimbat prin Vama Veche și a văzut tinerii în acțiune, Mihai Mărgineanu a tras câteva concluzii, care nu l-au prea bucurat. Actorul s-a arătat surprins de multitudine de adolescenți care petrec singuri pe litoral și care se bucură de alcool la discreție.

Experiența din Vama Veche l-a speriat pe Mihai Mărgineanu, l-a lăsat cu un gust amar și l-a făcut să tragă un semnal de alarmă pentru părinții care își lasă singuri copiii pe litoral.

„Băi oamenilor… pe lângă casta dulgherilor, a fierarilor betoniști și a groparilor de cimitir, era plin de liceeni !!! Fără părinți! Vama Veche este sufocată de shaorme și clătite, reggetoane și chill-uri cu bass sub 50 de Hz dar și de fetițe 14-15-16-17 ani, fardate toate la fel și prezentându-și ticul verbal ‘gen’ în mai toate propozițiile și după fiecare subiect, multe dintre ele fiind bete chioare (sauuu … Doamne ferește!) călare pe barurile de la Semafor sau Mandala sau Molotov. (parcă există o lege cu alcoolul la minori?!)

Băiețeii cu pretenții de masculi interesanți și feroce. Mai că mi-a venit la un moment dat să-l îmbrac pe unu care era în ‘maiou’ la cele 12 grade de afara. (Zic să nu răcească copilu’!). Mi-am dat seama că nivelul de trai al românului de rând a crescut. Altfel, cum mama dracu’ poate un puști de 17 ani să bea Jameson direct din sticlă??? Sau cum poate o puștoaică de 19 ani să vina la mare cu Mini-ul nou-nouț care costa cât 6 rinichi de-ai ei ? (nu de-ai mei că pe ai mei nu-i mi cumpără nimeni!)

Am bătut Vama în lung și-n lat că să mă conving de un lucru : ori am îmbătrânit eu și nu-mi mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut în ‘localitate’ … sau … Lumea a coborât nivelul de calitate sub nivelul marii ?

Așa că, pentru voi ăștia de sunteți părinți și vă credeți deschiși la cap sau vă lăudați că ai voștri copii sunt cu gașca la mare … mândri că s-au maturizat înainte de vreme …. am o întrebare la care nu trebuie să-mi răspundeți mie: Bă, voi știți ce mai fac copiii voștri ?”, a mai spus Mihai Mărgineanu.