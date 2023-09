Mihai Mărgineanu, alias Ardiles din serialul Las Fierbinți, are o mare temere, care îl împiedică să-și ducă la capăt sarcinile. “Mă doare la...” + Ce l-a șocat la o ședință

Mihai Mărgineanu, interpretul personajului Ardiles din serialul de televiziune „Las Fierbinți”, dar și cunoscut compozitor și interpret de muzică de tip folk și pop-rock, recunoaște că nu se împacă prea bine cu postura de persoană publică.

Cel care va împlini 54 de ani chiar la începutul lunii octombrie, a dezvăluit pentru CANCAN.RO, câteva ipostaze în care a fost recunoscut și cărora nu le-a păstrat amintiri prea simpatice.

Una dintre acestea e legat de prezența la ședințele cu părinții.

(NU RATA: Mihai Mărgineanu, la momentul adevărului, despre salariul său: ”Câștig mai mulți bani decât un comandant de Boeing”)

Mihai Mărgineanu, alias „Ardiles”, a mers cândva la ședința cu părinții a fiului său

„Am fost la câteva, nu multe. Spre exemplu, am participat odată la ședința cu părinții a fiului cel mare. Pe atunci, el era clasa a XI-a la . Nu a putut ajunge soția si am mers eu. Când am văzut cum arată o ședință de acest fel, m-am întrebat cum au ajuns părintii de azi în postura asta. Pe mine m-a surprins părerea generală că toți părinții știau ce au de făcut cu copiii lor. Mamele, cel puțin, păreau toate având aceeași gândire, care m-a făcut să mă întreb dacă și ai mei părinți erau la fel. Mi-am răspuns singur și consider că lucrurile stăteau altfel”, spune Mihai Mărgineanu pentru CANCAN.RO.

Pe de altă parte, „Ardiles” e ferm convins că ipostază de vedetă nu e una benefică pentru cel în cauză.

„Nu bag în seamă statutul de vedetă, fiindcă nu m-a interesat niciodata asta. Mă doare la patenă de postura asta, fiindca nu mi se pare deloc de invidiat faptul că apari la TV și că ești ceea ce se numește persoană publica. Nu e niciun noroc în asta!”, e de părere același Mihai Mărgineanu.

Pe de altă parte, același îndrăgit actor și interpret și-a stabilit un program ușor diferit pentru ziua de naștere, care anul acesta va pica într-o zi de luni.

„Am decis împreună cu soția mea, Andreea, să fugim câteva zile din țară. Nu multe, fiindcă copiii rămân acasă, iar noi am ales să petrecem o perioadă scurtă în Spania. Nu va fi cine știe ce, fiindcă timpul va fi scurt, iar în curând voi reveni pe platourile de filmare, alături de colegii mei din ”, dezvăluie el o parte din planurile unei zile cu totul aparte.

(CITEȘTE ȘI: Aplauze pentru jandarmul din Costinești. Mihai Mărgineanu: “Le-a arătat maimuțoilor diferența dintre luptător și bătăuș”)

Mihai Mărgineanu nu are doar brevet de pilot, ci și calificarea necesară de skipper

Mărgineanu mai adaugă că va mai exista curând o perioadă aparte în viața sa, când va pleca pe mare împreună cu colegii săi din trupa Mihai Mărgineanu. Puțină lume știe că el deține nu doar brevet de pilot, de mai bine de 15 ani, dar și de „skipper”, căpitan al unei ambarcațiuni de mici dimensiuni.

„Vom ieși la un fel de teambuilding, cu soțiile noastre, în Marea Egee. Voi fi și căpitan, și navigator, fiindcă fac asta de 11 ani și oamenii au încredere în mine. Vom folosi acest pretext pentru a pune țara la cale și a pregăti spectacole viitoare, inclusiv un show la Sala Palatului. În plus, vorbesc binișor greaca, așa că ne vom descurca de minune. Am ales să învăț, de câțiva ani buni, greaca nouă, cu o româncă care a făcut la Atena și chestia asta mi-a adus multe satisfacții”, conchide același Mihai Mărgineanu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.