Zodia care trebuie să meargă la doctor la început de noiembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Sunt probleme cu articulațiile și coloana”

Zodia care trebuie să meargă la doctor la început de noiembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Sunt probleme cu articulațiile și coloana”
Cristina Demetrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Noile previziuni astrale pentru ultima perioadă nu sunt tocmai bune pentru unii nativi. Cristina Demetrescu anunță că, până la finalul lunii octombrie, una dintre zodii riscă să aibă probleme de sănătate serioase. Specialista în astrologie recomandă consultarea unui medic.

Finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie sunt marcate de numeroase fenomene astrale importante. Venus revine în Balanță, iar împreună cu Jupiter pot crea aspecte neașteptate. În timp ce unii nativi vor avea parte de bucurii, o zodie ar trebui să lase deoparte agitația de la locul de muncă și să se concentreze pe sănătate. Specialista în astrologie Cristina Demetrescu a explicat că unele probleme de sănătate amânate ies din nou la iveală, în special cele care afectează mobilitatea.

Zodia care riscă probleme de sănătate în următoarea perioadă

Cristina Demetrescu/ sursa foto: captură video Vorbește Lumea

Cristina Demetrescu/ sursa foto: captură video Vorbește Lumea

Invitată în platoul „Vorbește Lumea”, de la PRO TV, Cristina Demetrescu a vorbit despre noile previziuni astrale. Specialista în astrologie a explicat că una dintre zodii ar putea avea probleme de sănătate și ar trebui să acorde mai multă atenție anumitor controale medicale. Aceasta spune că este vorba despre zodia Scorpion.

Cristina a explicat că, în ciuda agitației de la locul de muncă, ar trebui ia în calcul masajul și kinetoterapia și solicite evaluarea problemelor care afectează mobilitatea, coloana vertebrală sau articulațiile. De asemenea, celebra astroloagă a spus că este momentul potrivit pentru a solicita sfatul medicului specialist.

Mai mult decât atât, ea a precizat că se referă mai ales la persoanele care sunt între vârste și care știu suferă de anumite afecțiuni articulare. Contextul astral i-ar putea ajuta pe Scorpioni găsească soluții potrivite.

„Scorpionii își găsesc timp în programul lor foarte complicat profesional să își vadă de sănătate, să găsească un maseor bun, să găsească un kinetoterapeut bun. Sunt probleme acolo cu coloana, cu articulațiile, deci trebuie să facă ceva mai mult ca să-i ajute la mobilitate și mai ales în perioada asta între vârste. Deci, cei care nu sunt nici tineri, nici bătrâni, dar care mai au mult de trăit și trebuie să își vadă de articulațiile lor”, a declarat Cristina Demetrescu la Vorbește Lumea, PRO TV.

VEZI ȘI: Cele 4 zodii care vor avea probleme de sănătate în luna noiembrie 2026, potrivit lui Neti Sandu. Una dintre ele ar putea afla că suferă de o boală cronică gravă

Zodia care are parte de o oportunitate financiară la final de octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Câștigă bani și pot vinde o casă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dorințele ascunse devin realitate pentru aceste 3 zodii. Următoarele zile sunt cruciale
Dorințele ascunse devin realitate pentru aceste 3 zodii. Următoarele zile sunt cruciale
Zodia care are parte de o oportunitate financiară la final de octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Câștigă bani și pot vinde o casă”
Zodia care are parte de o oportunitate financiară la final de octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Câștigă bani și pot vinde o casă”
Zodia atinsă de inspirație divină pe final de an. Mihai Voropchievici anunță sume consistente de bani, în ultimele luni din 2026
Zodia atinsă de inspirație divină pe final de an. Mihai Voropchievici anunță sume consistente de bani, în ultimele luni din 2026
Cele 2 zodii care își schimbă destinul de la 1 noiembrie 2026. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi!
Cele 2 zodii care își schimbă destinul de la 1 noiembrie 2026. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi!
Horoscop chinezesc azi, 24 octombrie 2026. BANI, PUTERE și SUCCES! Zodia din horoscopul chinezesc care își poate schimba destinul profesional
Horoscop chinezesc azi, 24 octombrie 2026. BANI, PUTERE și SUCCES! Zodia din horoscopul chinezesc care își poate schimba destinul profesional
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
Gandul.ro
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Mediafax
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Click.ro
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil
Digi 24
Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
go4it.ro
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
Gandul.ro
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.