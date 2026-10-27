Zodia care trebuie să meargă la doctor la început de noiembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Sunt probleme cu articulațiile și coloana”

Noile previziuni astrale pentru ultima perioadă nu sunt tocmai bune pentru unii nativi. Cristina Demetrescu anunță că, până la finalul lunii octombrie, una dintre zodii riscă să aibă probleme de sănătate serioase. Specialista în astrologie recomandă consultarea unui medic.

Finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie sunt marcate de numeroase fenomene astrale importante. Venus revine în Balanță, iar împreună cu Jupiter pot crea aspecte neașteptate. În timp ce unii nativi vor avea parte de bucurii, o zodie ar trebui să lase deoparte agitația de la locul de muncă și să se concentreze pe sănătate. Specialista în astrologie Cristina Demetrescu a explicat că unele probleme de sănătate amânate ies din nou la iveală, în special cele care afectează mobilitatea.

Zodia care riscă probleme de sănătate în următoarea perioadă

Invitată în platoul „Vorbește Lumea”, de la PRO TV, Cristina Demetrescu a vorbit despre noile previziuni astrale. Specialista în astrologie a explicat că una dintre zodii ar putea avea probleme de sănătate și ar trebui să acorde mai multă atenție anumitor controale medicale. Aceasta spune că este vorba despre zodia Scorpion.

Cristina a explicat că, în ciuda agitației de la locul de muncă, ar trebui să ia în calcul masajul și kinetoterapia și să solicite evaluarea problemelor care afectează mobilitatea, coloana vertebrală sau articulațiile. De asemenea, celebra astroloagă a spus că este momentul potrivit pentru a solicita sfatul medicului specialist.

Mai mult decât atât, ea a precizat că se referă mai ales la persoanele care sunt între vârste și care știu că suferă de anumite afecțiuni articulare. Contextul astral i-ar putea ajuta pe Scorpioni să găsească soluții potrivite.

„Scorpionii își găsesc timp în programul lor foarte complicat profesional să își vadă de sănătate, să găsească un maseor bun, să găsească un kinetoterapeut bun. Sunt probleme acolo cu coloana, cu articulațiile, deci trebuie să facă ceva mai mult ca să-i ajute la mobilitate și mai ales în perioada asta între vârste. Deci, cei care nu sunt nici tineri, nici bătrâni, dar care mai au mult de trăit și trebuie să își vadă de articulațiile lor”, a declarat Cristina Demetrescu la Vorbește Lumea, PRO TV.

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