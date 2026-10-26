Zodia care are parte de o oportunitate financiară la final de octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Câștigă bani și pot vinde o casă”

Zodia care are parte de o oportunitate financiară la final de octombrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Câștigă bani și pot vinde o casă”
Cristina Demetrescu
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Finalul lunii octombrie și începutul lui noiembrie aduc succes pe toate planurile. Potrivit specialistei în astrologie, Cristina Demetrescu, una dintre zodii va sparge ghinionul de care au avut parte până acum și va începe o etapă plină de noroc. Acești nativi vor fi favorizați în perioada următoare. 

Săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie vine cu vești importante din punct de vedere astrologic. Vor avea loc fenomene astrologice considerate favorabile, precum revenirea lui Venus în Balanță, care, în asociere cu Jupiter, ar putea crea noi oportunități. Cristina Demetrescu a explicat că vor avea loc schimbări esențiale, astfel că pot apărea colaborări, câștiguri financiare, iar pe plan sentimental lucrurile vor merge mai bine ca oricând. Potrivit specialistei în astrologie, una dintre zodii va avea parte de beneficii uriașe și succes pe toate planurile.

„Reintrarea lui Venus în Balanță poate fi considerată de bun augur, mai ales că începe să se activeze un raport benefic între benefici, sextilul Venus/Jupiter. Ceva ce dublează astfel șansele, norocul, minunea, miracolul, în chestiuni încleștate de crucea fixă pusă acum de-a curmezișul pe multe sectoare”, a explicat Cristina Demetrescu la Vorbește Lumea, PRO TV.

Cristina Demetrescu/ sursa foto: captură video Vorbește Lumea

Cristina Demetrescu/ sursa foto: captură video Vorbește Lumea

Zodia care sparge ghinionul și va avea noroc până în noiembrie

Dacă în ultima perioadă nativii au simțit că eforturile lor depuse nu se observă, anumite sectoare ale vieții aveau blocaje, ei bine, lucrurile se schimbă radical odată cu fenomenele care au loc până la începutul lunii noiembrie.

Cristina Demetrescu a explicat că, în săptămâna 26 octombrie 1 noiembrie, pot apărea oportunități financiare și schimbări favorabile în plan sentimental. Specialista în astrologie a spus că este vorba despre zodia Rac.

Racii vor sparge ghinionul care s-a tot agățat de ei în ultimul timp. Nativii pot avea parte de oportunități financiare legate de locuințe, chirii, vânzări sau schimbări de domiciliu.

Potrivit Cristinei Demetrescu, aceștia pot găsi în această săptămână reduceri și oferte bune pentru amenajări, însă sfatul ei este să compare variantele și să nu accepte prima opțiune.

„Racii câștigă bani sau fac economii sau au discount-uri sau au idei mai economice, dacă nu se aruncă cu capul înainte pe tot felul de cumpărături, mai ales care au legătură cu amenajările în casă. Pot găsi o chirie mai bună, pot avea un avantaj. Pot vinde o casă, rămân cu niște bani, poate nu au nevoie de atâta spațiu. Să se gândească mai bine în această săptămână și vor avea nu doar idei bune, ci și sfaturi bune”, a spus Cristina Demetrescu la PRO TV.

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