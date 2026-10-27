Femeia de care Irinel Columbeanu a fost îndrăgostit, dar nu a putut să o cucerească. E o actriță celebră

Ajuns să locuiască la azilul din Ghermănești după ce a pierdut averi de zeci de milioane de euro, Irinel Columbeanu a făcut o mărturisire surprinzătoare despre femeia pe care și-a dorit-o cel mai mult, dar pe care nu a avut-o niciodată.

Invitat în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, fostul om de afaceri a vorbit despre viața sa amoroasă și a dezvăluit numele celebrei femei care l-a impresionat cel mai mult de-a lungul anilor.

Dezvăluirea făcută de Irinel Columbeanu

De-a lungul timpului, Irinel Columbeanu s-a afișat alături de unele dintre cele mai cunoscute și admirate femei din România. Cu toate acestea, atunci când a fost întrebat de Adiță Voicu care este femeia pe care și-a dorit-o foarte mult, dar nu a avut-o niciodată, răspunsul a venit imediat.

„Brigitte Bardot”, a spus Irinel Columbeanu. „Frumos!”, a reacționat gazda emisiunii.

Povestea cu Oana Cojocaru

Viața sentimentală a lui Irinel Columbeanu a fost intens mediatizată de-a lungul anilor. După divorțul de Monica Gabor, una dintre cele mai comentate relații ale sale a fost cea cu Oana Cojocaru.

Cu 40 de ani mai tânără decât fostul milionar, Oana Cojocaru a locuit alături de acesta în vila de la Izvorani. Ulterior, după apariția problemelor financiare, cei doi s-au mutat împreună într-un apartament din București.

Relația s-a încheiat în cele din urmă, însă cei doi au rămas în relații bune și păstrează legătura și în prezent.

Ce spune despre pierderea averii

După ce a pierdut domeniul de la Izvorani, afacerile și mașinile de lux, Irinel Columbeanu a locuit o perioadă într-un apartament cu chirie din cartierul Colentina, înainte de a se muta la căminul de bătrâni din Ghermănești.

Privind în urmă la parcursul său, fostul om de afaceri spune că nu are regrete și că, dacă ar avea ocazia să o ia de la capăt, nu ar schimba nimic.

„N-aș schimba nimic, am trăit cum a dorit”, a declarat Irinel Columbeanu.

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