Irinel Columbeanu, despre problemele financiare ale lui Mr. Pink: „E un om foarte cumpătat”

Irinel Columbeanu
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Irinel Columbeanu a făcut noi declarații despre fiica sa, Irina, stabilită în Statele Unite, dar și despre problemele financiare despre care s-a vorbit în cazul lui Mr. Pink. Fostul om de afaceri a vorbit despre relația pe care o păstrează cu fiica sa și despre impresia pe care și-a format-o de-a lungul timpului despre actualul soț al Monicăi Gabor.

Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță de fiica sa, Irinel Columbeanu spune că încearcă să fie la curent cu tot ce se întâmplă în viața acesteia. Tânăra studiază în America, iar cei doi continuă să vorbească ori de câte ori au ocazia.

Irinuca studiază în America și ține legătura cu tatăl său

Invitat în emisiunea „Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu a dezvăluit că ultima dată când a vorbit cu fiica sa aceasta era bine și concentrată pe studiile sale.

Irinel Columbeanu, alături de fiica sa, Irinuca

Irinel Columbeanu, alături de fiica sa, Irinuca

Fostul milionar a explicat că Irina îl contactează folosind telefonul asistentelor din centrul în care locuiește.

„Irinuca e la facultate în America. Ultima oară când am vorbit cu ea era ok. Mai vorbesc cu ea, mă sună de pe numărul asistentelor și vorbim”, a spus Irinel Columbeanu.

Deși nu se văd atât de des pe cât și-ar dori, relația dintre cei doi a rămas apropiată, iar fostul om de afaceri continuă să se intereseze de parcursul fiicei sale.

Ce spune Irinel Columbeanu despre problemele financiare ale lui Mr. Pink

În cadrul aceleiași discuții, Irinel Columbeanu a comentat și informațiile apărute despre dificultățile financiare cu care s-ar fi confruntat Mr. Pink, actualul soț al Monicăi Gabor.

Monica Gabor şi Mr. Pink

Acesta a precizat că a auzit despre situație, însă nu cunoaște motivele care ar fi dus la apariția acestor probleme.

„A avut soțul Monicăi niște probleme financiare. Nu știu din ce cauză că dânsul e un om foarte cumpătat”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Prin această declarație, fostul afacerist a lăsat de înțeles că are o părere bună despre partenerul Monicăi Gabor și că nu își explică problemele despre care s-a vorbit în spațiul public.

Irinel Columbeanu, întrebat despre jocurile de noroc și droguri

Pe parcursul interviului, Irinel Columbeanu a răspuns și unor întrebări legate de stilul său de viață din perioada în care se afla în centrul atenției. Întrebat dacă a avut vreodată legături cu jocurile de noroc sau cu drogurile, fostul om de afaceri a negat categoric.

„Cu cazinoul ați avut treabă în viață? (…) Cu drogurile?”

„Niciodată, niciodată.”

Totodată, acesta a afirmat că nu a fost atras nici de anturajele în care existau persoane care consumau substanțe interzise, precizând:

„Niciunul, din întâmplare era pe masă… fetele care trăgeau, niciuna [nu m-a atras].”

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Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat fosta soție a lui Irinel Columbeanu, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA

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