Test de logică | Acești doi muncitori par identici, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!

Un nou test de observație îți pune la încercare rapiditatea cu care remarci detaliile. Provocarea este să găsești cele trei diferențe dintre aceste două imagini. Deși la prima vedere par exact la fel, între ele există câteva modificări bine ascunse. Dacă ești gata, poți începe căutarea.

Acest gen de provocare testează atenția și puterea de concentrare. Cele două imagini sunt aproape identice, însă ascund trei diferențe pe care doar cei foarte atenți le pot descoperi rapid. Exersarea constantă a unor astfel de jocuri vizuale poate contribui la dezvoltarea memoriei și a capacității de observare.

Acești doi muncitori par identici, dar nu sunt

În imagine sunt prezentate două scene similare, dar acestea nu sunt complet identice. Există trei detalii care le diferențiază, iar timpul de rezolvare este limitat. Unele modificări sunt ușor de observat, în timp ce altele necesită mai multă atenție.

Identificați toate cele 3 diferențe!

Timpul alocat a ajuns la final. Dacă nu ai identificat toate cele trei diferențe, poți continua să rezolvi astfel de teste pentru a-ți antrena atenția și pentru a-ți îmbunătăți viteza de reacție.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență pentru genii | 3, 5, 8, 12, 17. Ce număr urmează?

Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 9 – 65 = 66 într-o egalitate corectă