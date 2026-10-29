Amgela Rusu, noi dezvăluiri după ce a fost țepuită de un agent în America: ”Nu mai vreau să aud de el!”

Angela Rusu, acuzată de furt în America
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Angela Rusu a făcut dezvăluiri despre scandalul izbucnit în timpul turneului din America! La Dan Capatos Show, artista a povestit ce s-a întâmplat după conflictul cu organizatorul Stelian Petcu. Cântăreața susține că decizia sa este definitivă și a explicat și de ce a ales să vorbească public despre situație. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Potrivit artistei, soția organizatorului ar fi încercat să intervină pentru rezolvarea conflictului. Angela susține că i s-ar fi promis inclusiv plata celor 2.000 de dolari solicitați. Cu toate acestea, cântăreața nu a mai vrut să continue colaborarea. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ieri, după ce m-a bălăcărit domnul Stelian, soția lui, Mădălina, a luat telefonul. Ea i-a spus: «Stelian, acum să îți ceri iertare față de Angela! Să îi dai banii pe care îi cere. Două mii de dolari îi dai, dacă vrei să vină». A fost foarte corectă și dreaptă. Ea a văzut ce am făcut și cum am prestat. Mădălina mi-a spus: «Angela, te rog să vii! Îți promit că îți dau banii». I-am răspuns că nu pot să mă duc și să dau ochii cu oamenii aceștia. Să mă uit în ochii lor, iar ei să se uite în ochii mei, după tot ce s-a întâmplat. Nu mă pot cumpăra. Mi-am schimbat biletele de avion. Nu mai vreau să aud de el în viața mea. Prima dată l-am văzut în viața mea și ultima dată. Nu mai vreau să aud de el.”

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Angela Rusu susține că facturile turneului au fost plătite din bacșișuri

Artista a povestit că organizatorul le-ar fi trimis participanților facturile pe grupul comun. Ea se întreabă de ce a primit aceste documente, dacă toate cheltuielile ar fi fost suportate personal de Stelian Petcu.

„Pe grupul pe care l-am avut pentru turneul din America, el ne-a trimis toate facturile. Le-a trimis tuturor, ca să vedem tot ce a plătit. De ce mi-a trimis facturile? Ca să știu cât scoatem din bacșișuri pentru hoteluri și avioane? Nu are logică. El a spus că toate cheltuielile le-a plătit din banii lui personali. Eu pot să demonstrez că acele cheltuieli s-au acoperit din bacșișuri.”

Angela Rusu, declarații dure după scandalul din turneul din America.

Comparația cu turneele organizate de Bebe Mihu

Angela Rusu a vorbit și despre experiența sa anterioară în turneele din America. Artista spune că a colaborat timp de șapte ani cu Bebe Mihu. În acea perioadă, potrivit declarațiilor sale, nu ar fi fost nevoită să plătească biletele de avion sau cazarea.

„Am fost cu domnul Bebe Mihu în turnee și am colaborat cu dânsul șapte ani. Nu am achitat niciun dolar pentru biletele de avion, hoteluri sau alte cheltuieli. Nu s-a întâmplat așa ceva. După șapte ani, era normal să se mai schimbe artiștii. Nu puteam merge mereu cu aceeași garnitură. Nu îți bați joc de mine ca artist! Să mă faci non-valoare, să spui că sunt nimeni în România și că nu am talent. Și totuși, am talentul să scot bani. Am vrut să știe oamenii din comunitățile din America că nu voi fi prezentă la spectacol. Chiar dacă ar veni un singur român după mine, voiam să știe. Mulți prieteni mi-au spus că vor veni. Nu pot să îi oblig să nu meargă la spectacol. Ar fi urât să fac așa ceva. Îmi pare foarte rău că ceilalți colegi cu care am fost nu spun absolut nimic. Nu mi-au dat niciun mesaj și nu m-au sunat. Măcar puteau să mă întrebe dacă putem rezolva situația. Nu am vorbit absolut deloc cu ei.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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