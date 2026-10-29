Angela Rusu, scandal monstru în America! Artista îl acuză pe Stelian Petcu că a lăsat-o fără 2.000 de dolari și a făcut-o „hoață”: „M-a umilit în ultimul hal”

Turneul din America, care ar fi trebuit să fie o experiență frumoasă pentru Angela Rusu, s-ar fi transformat într-un coșmar! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista face dezvăluiri despre conflictul cu Stelian Petcu, organizatorul cu care a colaborat și susține că nu și-ar fi primit toți banii promiși pentru spectacole. Mai mult, cântăreața afirmă că a fost acuzată că ar fi furat din bacșișul strâns în timpul turneului, acuzație pe care o respinge categoric.

Angela Rusu susține că problemele au apărut după ce încasările din spectacole nu ar mai fi acoperit toate cheltuielile, iar banii pe care îi aștepta pentru prestațiile sale ar fi întârziat. Artista afirmă că turneul a început pe 9 octombrie și ar fi trebuit să se desfășoare pe parcursul a patru weekenduri, cu spectacole în mai multe orașe americane

Potrivit declarațiilor artistei pentru CANCAN.RO, cheltuielile cu transportul, cazarea și celelalte costuri ale deplasării ar fi fost acoperite din bacșișul strâns de artiști, ci nu de organizator.

Angela Rusu susține că are de recuperat 2.000 de dolari: „Nu m-a plătit!”

Artista a explicat pentru CANCAN.RO că i-ar fi transmis lui Stelian Petcu că nu va mai participa la ultimul weekend al turneului dacă acesta nu îi achită sumele promise. Angela Rusu susține că a încercat să își recupereze banii, însă discuțiile nu ar fi dus la rezultatul dorit. Cântăreața mărturisește că cel mai mult a afectat-o învinuirea că ar fi luat banii din bacșișul strâns în timpul spectacolelor, însă, aceasta respinge categoric acuzația și spune că a declarat toate sumele încasate, până la ultimul dolar.

„Eu am spus și în ultimul weekend că nu o să vin, pentru că el mi-a spus clar că nu ar avea de unde să-mi dea banii pe care nu îi aveam, înțelegi? Să-mi dea, pentru spectacole, anumite sume de bani. Și i-am spus: „Băi, eu nu vin în ultimul weekend, în weekendul ăsta, cum ar veni, dacă tu nu îmi dai banii, pentru că tu până acum nu mi-ai dat toți banii de la spectacolele pe care le-am avut până acum.” Deci nu m-a plătit! M-a înșelat cu vreo 2.000 de dolari, față de ce trebuia eu să primesc. Nu m-a deranjat atât de mult, spun sincer, că nu mi-au dat banii sau că nu mă mai duc eu la spectacole să-mi încasez bănuții, cât m-a deranjat faptul că m-a făcut hoață, că am furat din tips.”, a declarat Angela Rusu pentru CANCAN.RO

Angela Rusu: „ Din tips ne-am plătit toate cheltuielile noastre!”

Potrivit cântăreței, banii strânși din bacșiș ar fi fost folosiți pentru acoperirea cheltuielilor întregii echipe, de la biletele de avion și cazări până la transportul dintre orașe și închirierea mașinilor.

”Și din tips ne-am plătit toate cheltuielile noastre, adică vizele pentru România, biletele de avion din România, biletele de avion pe intern, toate cază¬rile. Absolut toate cheltuielile. Deci închirierea mașinilor, pentru că s-a închiriat și mașina ca să mergem dintr-un oraș în altul, s-au scos absolut toate cheltuielile din tips. Ori, dă-ți seama că, din tipsul care s-a făcut, eu am făcut, ca să spun așa, cel mai mult tips dintre toți colegii mei. Și eu am declarat până la ultimul ban, l-am pus acolo, în geanta până la ultimul dolar. Pentru că eu am zis, în primul rând: „Eu nu fac așa ceva. Eu nu sunt un asemenea caracter infect, ca să fur pe nimeni”, și mai ales că eu știam că noi trebuie să scoatem niște cheltuieli cât mai repede. Din ce cauză? Că am zis că poate ne rămâne și nouă un tips. Înțelegeți? Să rămânem și noi cu ceva. Adică eu nu aveam niciun interes să fac chestia asta, pentru că am ținut de băieții ăștia, de Rizescu și de Șușanu, care au fost cu noi și care, mă rog, sunt trupa pe care eu am propus-o până la urmă să vină cu mine în America, când el m-a întrebat cu cine mai vreau să vin. Ca să-mi spună, după ce mă jignește și mă face hoață și mă umilește în ultimul hal, că, de fapt, eu nu i-am lăsat pe ei să cânte, că puneam pe nu știu care să cânte primul, că eu vreau să cânt a doua, a treia, că atunci știam că iau banii de la oameni. Adică niște aberații.”

Angela Rusu: „Acest individ nu are nici măcar acte pentru America!”

Artista susține că decizia de a nu mai continua turneul ar fi venit după ce ar fi constatat că promisiunile privind plata prestațiilor sale nu ar fi fost respectate. Angela Rusu afirmă că discutase încă din februarie despre această colaborare și că își organizase programul în funcție de angajamentul luat.

„Și acum am văzut că tot scrie pe Facebook. Eu n-am apucat să-mi citesc mesajele, că am dormit și acum numai ce m-am trezit și n-am apucat să citesc toate mesajele. Ok. Și scrie el că absolut toate cheltuielile le-a suportat el. Vreau să spun că acest individ nu are nici măcar acte pentru America, deci nu are acte pentru America. El nu poate să iasă nici măcar în Canada, că a fost și Stratan cu el acum și au mai avut încă câțiva băieți care au mers cu el în primăvară și i-au trimis în Canada singuri, pentru că el nu putea să intre în America. Deci nici măcar… Bun, am fost acuzată de faptul că eu nu am adus lumea la spectacol, că din cauza mea nu au venit, adică din cauza mea. Nu-i interesează pe oameni că eu cânt. Dar eu i-am spus: „Măi, nu am venit singură în turneul ăsta. Că dacă vreau să vin singură și să am oameni la spectacol, veneam singură în America, pentru că eu vin în America de 20 de ani și eu am făcut turneul în fiecare an.” Și eu m-am dus cu oameni, organizatori. Și cel mai mult, acum pot să spun și pot să scriu și eu, am venit cu Bebe Mihu, care a fost cel mai bun organizator. Și mă refer la faptul că, dacă a promis un salariu unui artist, l-a onorat, indiferent ce s-a întâmplat. El a suportat toate cheltuielile, nu ne-au fost tras din tips absolut nimic. El a suportat biletele de avion, cazări, absolut tot. Absolut tot ce ți-am spus că trebuia, a zis individul ăsta că a suportat el. El nu a suportat, pentru că nu are bani. A fost ca să demonstreze Ambasadei SUA că el poate să aducă artiștii. Pentru vizele de muncă, a cerut un cec de 3.000 de dolari de la o persoană din America, un român, ca să demonstreze ambasadei că el are bani. Deci nici măcar cei 3.000 de dolari nu îi avea el, personal, ca să poată să facă… Și scrie acum că el a suportat vizele și absolut toate cheltuielile. Deci nu s-a întâmplat așa ceva. Din tips am scos toate cheltuielile. Am ajuns să nu câștigăm niciun tips, n-am avut câștig.”

Angela Rusu: „Sunt supărată pentru că m-a umilit, m-a făcut o hoață!”

Potrivit acesteia, Stelian Petcu i-ar fi propus să continue în aceleași condiții, cu împărțirea bacșișului după acoperirea cheltuielilor, însă i-ar fi spus că nu are de unde să îi plătească suma solicitată.

„Și acum i-am spus, pentru ultimul weekend, cel care urmează, deci vineri, sâmbătă și duminică, i-am spus: „Stelian, dacă nu achiți ceea ce ai promis, deci să-mi dai banii pe trei seturi, dacă eu o să cânt, eu nu o să vin.” „Păi nu, că am vorbit cu băieții. Dacă vrei să mergem tot așa, pe tips, și să împărțim, să scoatem cheltuielile și după aia să împărțim, bine. Dacă nu, eu n-am cum să-ți dau banii ăștia, că n-am de unde.” Și i-am zis: „Băi, dar tu, ca organizator, trebuia să-ți asumi că ai cheltuieli de acoperit pentru artiști, să ai banii ăștia, indiferent ce se întâmplă. Că tu mi-ai promis, prin miile de telefoane pe care mi le-ai dat din februarie până acum, când am venit în America, că o să fie totul bine, că tu, orice s-ar întâmpla, o să dai banii de la tine, pentru că ești un om corect”, ceea ce îți dai seama că nu s-a întâmplat. Și, mai mult de-atât, pe mine, îți spun, încă o dată, nu mă interesează banii. Nu sunt supărată pentru bani, sunt supărată pentru că m-a umilit, m-a făcut o hoață. Deci să îmi spui așa ceva și să mă acuzi de așa ceva e foarte grav. Nu poți să spui că am făcut ceva cu banii, că îți dai seama că ei au fost toți lângă mine. Eu nu pot să fac așa ceva. Nu am cum, pentru că am tras. Eu am fost aia care a tras la căruță, ca să spun așa, înțelegi?”

Angela Rusu: „Am fost avertizată de persoane din America!”

Angela Rusu a dezvăluit pentru CANCAN.RO că aceasta ar fi fost prima sa colaborare cu Stelian Petcu și că, înainte de a pleca în America, ar fi primit avertismente din partea unor persoane care îl cunoșteau

„E prima data când colaborez cu el și am fost avertizată de foarte mulți artiști și înainte să plec, artiști care au colaborat cu el. Nu vreau să dau nume, ca să nu am probleme.

Am fost avertizată de persoane din America care îl cunosc și care au zis: „Prietenii mei nu vin la spectacole din cauza lui”.Este un șarlatan care nu se ține de promisiuni. Și eu n-am vrut să cred. Eu am zis: „Mă duc pe încredere”, și mai ales că i-am promis din februarie că nu am mai luat evenimente în octombrie. Și eu am pierdut evenimente în România. Am pierdut evenimente și am și capturi cu cum mă suna lumea, cum mă căuta, cum Marius le spunea că sunt plecată în America și că nu pot lua evenimente în octombrie pentru că sunt plecată. Și, mai mult de-atât, mi-am lăsat și familia, mi-am lăsat fetița de cinci ani și am venit aici, că am zis: „Mă, vin că o să fie bine”, ca să mă acuzi și să-mi spui că eu n-am adus oameni. Adică am fost singură în turneul ăsta. Eu am promovat și înainte și se vede la mine pe paginile de Facebook, pe TikTok. Am fost la Antena 1, la Observator, cu o zi înainte să plec, la știri, cu afișul pus, și am vorbit despre turneu. Deci eu am făcut reclamă cât am putut eu să fac reclamă. Întruna, întruna, întruna. Am postat pe story la fiecare spectacol. Pentru fiecare spectacol am postat. Am făcut reclamă, m-au sunat oamenii.”

Angela Rusu: „Mi-a zis că eu cer banii înainte, ca și la c***e!”

După experiența pe care că a avut-o în turneul din America, Angela Rusu a decis să le transmită un mesaj colegilor de breaslă care ar putea colabora cu același impresar. Mai mult, Stelian Petcu a avut un mod jignitor de a se exprima.

„Eu am făcut un apel și de asta am scris pe Facebook pentru artiști, să știe artiștii care vor să colaboreze cu el ce organizator e, ce impresar. Deci să aibă grijă, să știe ce vorbesc, să știe ce stabilesc cu el dinainte, dacă vor să vină, că eu nu am nicio problemă să vină cine vrea cu el.. Fiecare își asumă! Să știți și să cereți banii, dacă nu, înainte. Păi, dar auzi ce zice… Că eu cer banii înainte, ca la c***e? Păi cum poți să-mi spui tu mie așa ceva? Oriunde mă duc în România sau în diaspora, am contract. Cu un avans peste tot. Că așa se lucrează.„ a mai spus artista pentru CANCAN.RO

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