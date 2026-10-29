Atleta Juliette Gallego a murit în accidentul feroviar din Spania. Avea doar 24 de ani

Atleta Juliette Gallego a murit în accidentul feroviar din Spania. Avea doar 24 de ani
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Juliette Gallego/ sursa foto: colaj CANCAN
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Este doliu în lumea atletismului din Spania. Juliette Gallego a murit în urma accidentului feroviar din Toledo. Atleta în vârstă de 24 de ani s-a numărat printre cele 69 de persoane care și-au pierdut viața. Federația Regală Spaniolă de Atletism a confirmat decesul.

Tragedia din Spania a făcut 69 de victime. O persoană de cetățenie română se numără printre persoanele rănite. Atleta Juliette Gallego a murit și ea, iar anunțul cu privire la decesul sportivei în vârstă de 24 de ani a fost făcut de Federația Regală Spaniolă de Atletism. Reprezentanții au scris un mesaj emoționant în mediul online. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat trei zile de doliu național. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Atleta Juliette Gallego a murit în accidentul feroviar din Spania

Accidentul feroviar s-a produs miercuri, 28 octombrie, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, pe linia de mare viteză Madrid Sevilla. Trenul AVE, operat de compania națională Renfe, care circula cu 200 km/h, a lovit din spate un tren Iryo care se afla blocat pe aceeași linie.

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În cursul zilei de joi, 29 octombrie, autoritățile au anunțat că bilanțul a ajuns la 80 de persoane rănite și 69 de persoane decedate. Atleta Juliette Gallego nu a supraviețuit impactului, iar Federația Regală Spaniolă de Atletism a confirmat decesul prin intermediul unui mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Aceștia sunt alături de familia îndoliată.

„Familia atletismului spaniol este alături de cei îndoliați în urma dispariției Juliettei Gallego, sportivă legitimată la AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo). Dorim să ne exprimăm condoleanțele și să oferim întregul nostru sprijin familiei sale, celor dragi și colegelor de club”, a transmis Federația Regală Spaniolă de Atletism.

Accident Spania/ sursa foto: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Accident Spania/ sursa foto: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Clubul din care făcea parte sportiva și-a exprimat regretul

În urma anunțului cu privire la decesul sportivei, clubul Asociation Deportiva Sprint, cu sediul la Madrid, și-a exprimat regretul. Mai mult decât atât, clubul va ține un minut de reculegere în memoria lui Juliette, joi, pe pistele de atletism de la școlile Paracuellos și Santa Ana.

„Suntem devastați și dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor, colegelor de echipă și tuturor celor care au iubit-o”, a spus clubul.

Cine a fost Juliette Gallego

Gallego era specializată în proba de săritură în lungime, dar și în cea de sprint pe 60 de metri. De asemenea, a stabilit un record personal de 5,90 metri la săritura în lungime în cadrul Campionatelor indoor ale Spaniei pentru categoria sub 23 de ani, desfășurate în 2023 la Antequera.

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