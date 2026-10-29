Ce au făcut românii din Irlanda în memoria Loredanei Moroșanu. Femeia de 48 de ani a fost ucisă în propria locuință

Ce au făcut românii din Irlanda în memoria Loredanei Moroșanu. Femeia de 48 de ani a fost ucisă în propria locuință
Gest pentru Loredana Moroșanu. Foto: Crime World
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Moartea violentă a Loredanei Moroșanu, românca de 48 de ani găsită fără viață în locuința sa din Dublin, a provocat un val de emoție în comunitatea locală. Zeci de persoane s-au adunat în cartierul Finglas pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a transmite un mesaj de solidaritate familiei îndurerate.

Comunitatea românească și localnicii din Dublin sunt încă marcați de tragedia care a dus la pierderea Loredanei Moroșanu. Femeia, originară din județul Botoșani și stabilită de mai mulți ani în Irlanda, a fost găsită fără viață în propria locuință, iar ancheta autorităților este în plină desfășurare.

Veghe emoționantă în memoria româncei

În semn de respect și compasiune, zeci de persoane s-au adunat marți seară în zona Melville Terrace din cartierul Finglas, acolo unde au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere în memoria Loredanei Moroșanu. Participanții au dorit astfel să își exprime durerea și să fie alături de familia și apropiații femeii.

Moartea româncei a șocat atât comunitatea românească, cât și locuitorii din zonă. Loredana Moroșanu avea 48 de ani, era originară din Botoșani și lucra la o farmacie din Irlanda, țară în care se stabilise de mai mulți ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa irlandeză, echipajele de urgență au intervenit la locuința sa în primele ore ale dimineții, în jurul orei 4:30, însă femeia a fost găsită fără viață.

Aproximativ 100 de persoane au participat la comemorare

Evenimentul de comemorare a adunat un număr impresionant de persoane, semn al impactului pe care tragedia l-a avut asupra comunității. Imagini de la veghe au fost făcute publice de consilierul local John Burtchaell, care a transmis și un mesaj de condoleanțe.

„O veghe tăcută a avut loc ieri seară în Melville Terrace, unde până la 100 de persoane i-au adus un omagiu Loredanei Moroșanu, care a fost ucisă în circumstanțe violente luni dimineață”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Participanții au ținut lumânări aprinse și au păstrat un moment de reculegere pentru românca a cărei moarte a declanșat un val de reacții în Irlanda.

Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru crimă

În paralel cu momentele de comemorare, ancheta privind moartea Loredanei Moroșanu continuă. Autoritățile irlandeze au anunțat că un bărbat în vârstă de 47 de ani, identificat drept Daniel Simion Toader, a fost pus sub acuzare pentru uciderea femeii.

Acesta a fost prezentat în fața judecătoarei Máire Conneely în cadrul unei ședințe speciale desfășurate la Tribunalul Districtual din Dublin. Potrivit informațiilor publice, audierea a durat aproximativ două minute, iar inculpatul a comunicat prin intermediul unui interpret. La momentul prezentării în instanță, acesta nu beneficia de reprezentare juridică în sala de judecată.

Instanța a decis menținerea sa în arest preventiv. Totodată, a fost stabilită o nouă înfățișare pentru data de 3 noiembrie, la Tribunalul Districtual Cloverhill, aceasta urmând să aibă loc prin videoconferință.

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