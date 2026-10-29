BANCUL ZILEI | „Tatăl tău este acasă?”

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Un sătean bate la poarta vecinului său… Îi deschide un puştan de vreo nouă…zece ani. Săteanul întreabă stingher:

– Tatăl tău este acasă?

– Nu, tata și mama sunt plecați cu treburi în oraș.

– Dar fratele tău Gheorghe este acasă?

– Nu, este în oraș cu mama și tata!

Omul se leagănă de pe un picior pe altul, privind în gol şi neștiind ce să mai facă. Puștiul însă încearcă să-l ajute:

– Dacă doriți să împrumutați vreo unealtă…știu unde sunt toate și pot să vă ajut, nu-i bai!

Fermierul vădit jenat:

– Știi, e vorba despre fratele tău, Gheorghe… A lăsat-o însărcinată pe fiica mea, Mărioara!

– Daaaa, cred totuși că e mai bine să vorbiți cu tata, aici nu mă bag! Știu că încasează 500 pentru taur şi 100 pentru vier, dar nu știu cât o să vă ceară pentru Gheorghe.

Alte bancuri haioase

Soțul, soția și amantul

Un bărbat se întoarce acasă mai devreme decât de obicei și își găsește soția în pat, transpirată și agitată.

— Iubito, ce s-a întâmplat? De ce ești așa roșie la față?

— Vai, dragule, nu te speria! Mi s-a făcut rău și am deschis geamul să intre aer.

Bărbatul se duce spre fereastră și vede un tip agățat de pervaz, la etajul 5.

— Băi, tu ce cauți acolo?!

— Domnule, eu… eu sunt instalatorul! Verificam geamurile!

Soțul, nervos, îl trage pe tip în casă și începe să-l lovească. La un moment dat, bărbatul fuge și sare pe scări, dar soțul îl urmărește.

Când ajunge la parter, soțul vede un tip care fuge în stradă și strigă după el:

— Stai, mă, că n-am terminat cu tine!

Un vecin îl oprește și îl întreabă:

— Domnule, de ce alergați așa?

— Mi-a prins nevasta un instalator în casă și acum fuge!

Vecinul se uită mirat la el:

— Și ce treabă ai tu cu instalatorul? Doar nu ești tu soțul ei!

Bărbatul se oprește, se gândește câteva secunde și spune:

— Aoleu… atunci pe cine băteam eu mai devreme?!

Bula la examenul de română

Bula ajunge la examenul de română și profesoara îi spune:

— Bula, dacă treci examenul acesta, îți promit că nu te mai ascult niciodată la oră!

Bula, fericit, se așază în bancă.

Profesoara începe:

— Spune-mi o propoziție care să conțină cuvântul „probabil”.

Bula se gândește puțin și răspunde:

— Probabil că astăzi o să plouă.

— Foarte bine! Acum o propoziție cu „pentru că”.

— Pentru că astăzi o să plouă, probabil că o să-mi ud pantofii.

Profesoara oftează:

— Bine, Bula. Acum vreau o propoziție cu „totuși”.

Bula se ridică în picioare și spune:

— Tata a plecat ieri la muncă, deși era foarte obosit. Totuși, când s-a întors acasă, mama i-a spus că n-a făcut nimic toată ziua.

Profesoara începe să râdă, dar își revine repede:

— Bine, ultima întrebare! Explică-mi diferența dintre „a avea” și „a fi”.

Bula răspunde imediat:

— Doamna profesoară, eu am note mici, dar sunt fericit!

— Și de ce ești fericit?

— Pentru că tata mi-a promis că, dacă iau notă mică și la examenul acesta, mă trimite la o școală unde profesorii nu mă mai cunosc!

Profesoara, nervoasă, îi spune:

— Bula, ai luat nota 4!

Bula zâmbește și răspunde:

— Perfect! Mai am doar un pas până la visul meu!

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