Fenomenul „Tu mă înalți”! Piesa lui Alin Oprea a depășit 10 milioane de vizualizări: „A trebuit să mă pierd pe mine, să cad în Infern și apoi să ating cerul”

Scrisă pentru Medana, femeia despre care artistul spune că l-a ajutat să renască, piesa a depășit granița unei simple povești de dragoste. Milioane de oameni au văzut-o, au ascultat-o și au trimis-o mai departe. Iar acel „TU” a început să însemne altceva pentru fiecare. 10 milioane de vizualizări. Mii de distribuiri, comentarii sublime, ascultări pe repeat și povești de viață.

În mai puțin de o lună, „Tu mă înalți”, piesa compusă și interpretată de Alin Oprea, a devenit mai mult decât un cântec iubit. A devenit o dedicație de suflet. Pentru omul iubit. Pentru copii. Pentru părinți. Pentru cineva plecat dintre noi. Pentru Dumnezeu.

Alin Oprea: „Acel «TU» nu mai este doar al meu”

„Am scris această piesă pentru Medana. Pentru omul care a rămas lângă mine și m-a ajutat să renasc din propria cenușă. Dar apoi am citit mesajele oamenilor și am înțeles că acel «TU» nu mai este doar al meu. Nu ne înalță pe toți același «TU». Pentru unii este omul iubit. Pentru alții, familia. Pentru unii este Dumnezeu. Iar pentru alții este chiar puterea pe care au descoperit-o în ei înșiși.”

Când „Dansul Mirilor” a devenit „Zborul Mirilor”

Piesa a început să fie trimisă de la om la om, ca un simplu „mulțumesc că exiști”. Au venit apoi poveștile: iubiri, despărțiri, pierderi, regăsiri, oameni care au căzut și s-au ridicat din nou. Iar cuplurile au început să aleagă cântecul pentru unul dintre cele mai importante momente ale vieții lor: dansul mirilor. Un mesaj venit chiar din partea publicului avea să-i dea un alt nume: „Nu mai este Dansul Mirilor. Este Zborul Mirilor.”

„Puterea de a zbura a fost dintotdeauna în mine”

„Cele 10 milioane mă bucură enorm. Dar nu cifra m-a răscolit cel mai tare. M-au răscolit oamenii. A trebuit să mă pierd pe mine, să cad în infern și-apoi s-ating cerul, pentru a-mi aminti că puterea de a zbura a fost dintotdeauna în inima mea. Astăzi cred că Dumnezeu, iubirea și oamenii care ne susțin sunt pământul fertil, apa și soarele fără de care nu am putea trăi. Dar sămânța care alege să înflorească este în noi. Adevărata înălțare începe atunci când încetăm să mai căutăm în afară, divinul pe care-l purtăm de o veșnicie în suflet.”, explică Alin Oprea.

„Tu mă înalți” poartă semnătura lui Alin Oprea la muzică, versuri și orchestrație, alături de Kiev Symphony Orchestra și Girls’ Chamber Choir Kiev, și a fost lansată în primă audiție de Titus Andrei la Radio România, iar videoclipul a fost produs de Sergiu Chirilă în spectaculosul decor al Munților Bucegi, la Crucea de pe Caraiman. Piesa a fost distribuită pe toate marile platforme muzicale globale.

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