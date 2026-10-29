Fenomenul „Tu mă înalți”! Piesa lui Alin Oprea a depășit 10 milioane de vizualizări: „A trebuit să mă pierd pe mine, să cad în Infern și apoi să ating cerul”

Fenomenul „Tu mă înalți”! Piesa lui Alin Oprea a depășit 10 milioane de vizualizări: „A trebuit să mă pierd pe mine, să cad în Infern și apoi să ating cerul”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scrisă pentru Medana, femeia despre care artistul spune că l-a ajutat să renască, piesa a depășit granița unei simple povești de dragoste. Milioane de oameni au văzut-o, au ascultat-o și au trimis-o mai departe. Iar acel „TU” a început să însemne altceva pentru fiecare. 10 milioane de vizualizări. Mii de distribuiri, comentarii sublime, ascultări pe repeat și povești de viață.

În mai puțin de o lună, „Tu mă înalți”, piesa compusă și interpretată de Alin Oprea, a devenit mai mult decât un cântec iubit. A devenit o dedicație de suflet. Pentru omul iubit. Pentru copii. Pentru părinți. Pentru cineva plecat dintre noi. Pentru Dumnezeu.

Alin Oprea: „Acel «TU» nu mai este doar al meu”

„Am scris această piesă pentru Medana. Pentru omul care a rămas lângă mine și m-a ajutat să renasc din propria cenușă. Dar apoi am citit mesajele oamenilor și am înțeles că acel «TU» nu mai este doar al meu. Nu ne înalță pe toți același «TU». Pentru unii este omul iubit. Pentru alții, familia. Pentru unii este Dumnezeu. Iar pentru alții este chiar puterea pe care au descoperit-o în ei înșiși.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Când „Dansul Mirilor” a devenit „Zborul Mirilor”

Piesa a început să fie trimisă de la om la om, ca un simplu „mulțumesc că exiști”. Au venit apoi poveștile: iubiri, despărțiri, pierderi, regăsiri, oameni care au căzut și s-au ridicat din nou. Iar cuplurile au început să aleagă cântecul pentru unul dintre cele mai importante momente ale vieții lor: dansul mirilor. Un mesaj venit chiar din partea publicului avea să-i dea un alt nume: „Nu mai este Dansul Mirilor. Este Zborul Mirilor.”

 „Puterea de a zbura a fost dintotdeauna în mine”

„Cele 10 milioane mă bucură enorm. Dar nu cifra m-a răscolit cel mai tare. M-au răscolit oamenii. A trebuit să mă pierd pe mine, să cad în infern și-apoi s-ating cerul, pentru a-mi aminti că puterea de a zbura a fost dintotdeauna în inima mea. Astăzi cred că Dumnezeu, iubirea și oamenii care ne susțin sunt pământul fertil, apa și soarele fără de care nu am putea trăi. Dar sămânța care alege să înflorească este în noi. Adevărata înălțare începe atunci când încetăm să mai căutăm în afară, divinul pe care-l purtăm de o veșnicie în suflet.”,  explică Alin Oprea.

„Tu mă înalți” poartă semnătura lui Alin Oprea la muzică, versuri și orchestrație, alături de Kiev Symphony Orchestra și Girls’ Chamber Choir Kiev, și a fost lansată în primă audiție de Titus Andrei la Radio România, iar videoclipul a fost produs de Sergiu Chirilă în spectaculosul decor al Munților Bucegi, la Crucea de pe Caraiman. Piesa a fost distribuită pe toate marile platforme muzicale globale.

Citește și: Alin Oprea, concert la malul mării la 6 dimineața. Sute de oameni au fost prezenți la momentul inedit

Alin Oprea, mândru de reușita soției lui. Cum și-a făcut apariția Medana la un eveniment dedicat fashion-ului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Regele Charles al III-lea, spectacol pe străzile din Bahamas! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa
Mediafax
Regele Charles al III-lea, spectacol pe străzile din Bahamas! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Adevarul
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Digi24
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
Mediafax
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Click.ro
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Digi 24
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Digi24
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
Gandul.ro
Directorul Romarm îi acuză pe Miruță și Bolojan că au distrus industria românească de apărare: ”A fost premeditat”
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Mediafax Italia
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Mediafax Spania
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.