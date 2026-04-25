Dieta prin care Angela Rusu a slăbit 26 de kilograme. Secretele cântăreței

De: Elisa Tîrgovățu 25/04/2026 | 07:20
Angela Rusu a reușit o transformare impresionantă, ajungând de la 93 la 67 de kilograme în aproximativ un an și jumătate. După perioada sărbătorilor, când a mai acumulat câteva kilograme, artista spune că este din nou determinată să revină la forma fizică pe care și-o dorește.

În 2021, în perioada pandemiei, Angela Rusu povestea că îi era teamă să meargă la sală din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus. Totuși, la acea vremea mărturisea că face mișcare acasă și mănâncă echilibrat.  La cei 51 de ani, vedeta arată și se simte mult mai tânără. De la 93 de kilograme, a ajuns să cântărească astăzi 67 de kilograme. Astfel că de la măsura XL la haine, a trecut la S-M.

„Am început dieta în iulie 2018, la puțin timp după ce mi-am serbat ziua de naștere. Aveam 92 de kg la înălțimea de 1,70 m și nu mă mai simțeam deloc bine, nu mai puteam să dorm, eram toată umflată, mă durea coloana. În plus, nu mă mai cuprindeau hainele, costumele populare, trebuia să mi le ajustez pe toate”, a declarat Angela Rusu, pentru click.ro.

Vedeta a dezvăluit că în tot acest timp i-a fost alături soțul său. Potrivit spuselor sale, bărbatul a susținut-o necondiționat și a încurajat-o să ajungă la forma la care visa.

„Deși alți bărbați ar fi comentat, Marius din contră, m-a susținut și m-a încurajat enorm. Am fost la nutriționista Oana Munteanu din Oradea, care este recomandată datorită rezultatelor sale. Pe baza analizelor medicale, mi s-a făcut un program personalizat cu ce am voie să mănânc și ce nu. Eu nu pot recomanda dieta mea altcuiva, pentru că altei persoane îi poate face rău”, a mai adăugat artista.

Care este metoda de slăbit a Angelei Rusu

Potrivit mărturisirilor cântăreței, dieta pe care a abordat-o se desfășoară etapizat. De altfel, se bazează pe trei mese la distanță de cinci ore între ele, fără gustări și fără citrice.

„La fiecare masă am nevoie de proteină, iar dacă mănânc iaurt, în ziua respectivă nu mai am nevoie de alte lactate, ci la prânz carne de pui, iar seara pește. Hidratarea este foarte importantă, iar eu beau 2 litri și jumătate de apă plată zilnic. Nu mai am voie paste, cartofi. A devenit un stil de viață. E un pic mai greu după ce îți reglezi metabolismul, apoi te obișnuiești”, a precizat Angela Rusu.

