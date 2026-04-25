„Prea multe zile libere”! Germania vrea să le taie din salarii angajaților care își iau concedii medicale

Potrivit revistei Fortune, guvernul german analizează măsuri drastice pentru a reduce numărul mare de zile de concediu medical, inclusiv tăierea salariilor pentru angajații care se declară bolnavi.

Majoritatea oamenilor și-au luat cel puțin o zi liberă pe motiv de boală, însă în Germania fenomenul a căpătat amploare. În ultimul an, angajații au lipsit în medie mai mult de o zi pe lună din motive medicale.

Tot mai multe zile de concediu medical

Cu aproximativ 14,8 zile de concediu medical pe an, Germania se află printre țările cu cea mai mare rată de absenteism din Europa, de aproape patru ori mai mare decât în Marea Britanie.

Costurile sunt destul de mari. Companiile pierd anual aproximativ 82 de miliarde de euro din cauza acestor absențe, potrivit Institutului Economic German.

Germania vrea să le taie din salarii angajaților

În acest context, cancelarul Friedrich Merz ar lua în calcul o soluție controversată: reducerea veniturilor angajaților care își iau concediu medical.

În prezent, legislația germană este una dintre cele mai generoase din Europa. Angajații pot beneficia de până la șase săptămâni de concediu medical plătit integral pentru aceeași afecțiune, dacă aduc o dovadă medicală. De asemenea, pot lipsi până la cinci zile fără a prezenta imediat un document de la medic.

Planul propus de Uniunea Creștin-Democrată ar schimba radical această abordare. Salariul ar putea fi redus chiar din prima zi de absență. În același timp, angajații care nu depășesc cinci zile de concediu medical pe an ar putea primi bonusuri.

Obiectivul: reducerea absențelor „nejustificate”

Scopul acestor măsuri este descurajarea concediilor medicale pentru afecțiuni minore, precum răcelile, precum și încurajarea revenirii rapide la muncă.

Surse din guvern au subliniat că Germania înregistrează cel mai mare număr de zile de concediu medical din Europa și că există un consens politic privind necesitatea reducerii acestora.

În 2023, numărul mediu de zile de concediu medical a atins un record de aproape 20 pe an. Deși cifra a scăzut ulterior, angajatorii continuă să critice fenomenul, acuzând în special generațiile tinere că profită de acest sistem.

Critici privind cultura muncii

Friedrich Merz a criticat în repetate rânduri cultura muncii din Germania, sugerând că nivelul ridicat al concediilor medicale afectează productivitatea.

„Asta înseamnă aproape trei săptămâni pe an în care oamenii nu lucrează pe caz de boală. Chiar este necesar?”, a declarat acesta.

El a mai afirmat că echilibrul dintre viața profesională și cea personală sau ideea săptămânii de lucru de patru zile nu sunt suficiente pentru a menține prosperitatea economică a țării.

Burnout-ul, o problemă globală

Deși Germania se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de absență de la locul de muncă, problema nu este izolată. La nivel global, epuizarea profesională a devenit una dintre principalele crize ale pieței muncii în perioada post-pandemică.

Datele arată că fenomenul este în creștere, iar tensiunea dintre nevoia de productivitate și sănătatea angajaților devine tot mai dificil de gestionat.

CITEȘTE ȘI: O nouă zi liberă pentru români. Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare

Țara UE în care angajatorul este obligat prin lege să ofere concediu medical pentru îngrijirea animalului de companie