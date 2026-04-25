„Prea multe zile libere”! Germania vrea să le taie din salarii angajaților care își iau concedii medicale

De: Diana Cernea 25/04/2026 | 07:10
Potrivit revistei Fortune, guvernul german analizează măsuri drastice pentru a reduce numărul mare de zile de concediu medical, inclusiv tăierea salariilor pentru angajații care se declară bolnavi.

Majoritatea oamenilor și-au luat cel puțin o zi liberă pe motiv de boală, însă în Germania fenomenul a căpătat amploare. În ultimul an, angajații au lipsit în medie mai mult de o zi pe lună din motive medicale.

Tot mai multe zile de concediu medical

Cu aproximativ 14,8 zile de concediu medical pe an, Germania se află printre țările cu cea mai mare rată de absenteism din Europa, de aproape patru ori mai mare decât în Marea Britanie.

Costurile sunt destul de mari. Companiile pierd anual aproximativ 82 de miliarde de euro din cauza acestor absențe, potrivit Institutului Economic German.

Germania vrea să le taie din salarii angajaților

În acest context, cancelarul Friedrich Merz ar lua în calcul o soluție controversată: reducerea veniturilor angajaților care își iau concediu medical.

În prezent, legislația germană este una dintre cele mai generoase din Europa. Angajații pot beneficia de până la șase săptămâni de concediu medical plătit integral pentru aceeași afecțiune, dacă aduc o dovadă medicală. De asemenea, pot lipsi până la cinci zile fără a prezenta imediat un document de la medic.

Planul propus de Uniunea Creștin-Democrată ar schimba radical această abordare. Salariul ar putea fi redus chiar din prima zi de absență. În același timp, angajații care nu depășesc cinci zile de concediu medical pe an ar putea primi bonusuri.

Obiectivul: reducerea absențelor „nejustificate”

Scopul acestor măsuri este descurajarea concediilor medicale pentru afecțiuni minore, precum răcelile, precum și încurajarea revenirii rapide la muncă.

Surse din guvern au subliniat că Germania înregistrează cel mai mare număr de zile de concediu medical din Europa și că există un consens politic privind necesitatea reducerii acestora.

În 2023, numărul mediu de zile de concediu medical a atins un record de aproape 20 pe an. Deși cifra a scăzut ulterior, angajatorii continuă să critice fenomenul, acuzând în special generațiile tinere că profită de acest sistem.

Critici privind cultura muncii

Friedrich Merz a criticat în repetate rânduri cultura muncii din Germania, sugerând că nivelul ridicat al concediilor medicale afectează productivitatea.

„Asta înseamnă aproape trei săptămâni pe an în care oamenii nu lucrează pe caz de boală. Chiar este necesar?”, a declarat acesta.

El a mai afirmat că echilibrul dintre viața profesională și cea personală sau ideea săptămânii de lucru de patru zile nu sunt suficiente pentru a menține prosperitatea economică a țării.

Burnout-ul, o problemă globală

Deși Germania se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de absență de la locul de muncă, problema nu este izolată. La nivel global, epuizarea profesională a devenit una dintre principalele crize ale pieței muncii în perioada post-pandemică.

Datele arată că fenomenul este în creștere, iar tensiunea dintre nevoia de productivitate și sănătatea angajaților devine tot mai dificil de gestionat.

CITEȘTE ȘI: O nouă zi liberă pentru români. Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare

 Țara UE în care angajatorul este obligat prin lege să ofere concediu medical pentru îngrijirea animalului de companie

Iți recomandăm
Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă din case: „S-a zguduit puţin pământul”
Știri
Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă din case: „S-a…
Mesajul obscen șoptit de Gabi Tamaș la ureche, Olgăi Barcari, după eliminarea Faimoasei de la Survivor
Știri
Mesajul obscen șoptit de Gabi Tamaș la ureche, Olgăi Barcari, după eliminarea Faimoasei de la Survivor
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
Mediafax
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
Gandul.ro
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul CCR Orban
Mediafax
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare
Click.ro
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
go4it.ro
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
Gandul.ro
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă ...
Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă din case: „S-a zguduit puţin pământul”
BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”
BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”
Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!
Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!
Mesajul obscen șoptit de Gabi Tamaș la ureche, Olgăi Barcari, după eliminarea Faimoasei de la Survivor
Mesajul obscen șoptit de Gabi Tamaș la ureche, Olgăi Barcari, după eliminarea Faimoasei de la Survivor
De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul ...
De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul nivel, dar nici Kate Perry nu se lasă mai prejos
Câți bani a primit eliminata Olga Barcari, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni la Survivor
Câți bani a primit eliminata Olga Barcari, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni la Survivor
Vezi toate știrile