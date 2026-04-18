Acasă » Știri » O nouă zi liberă pentru români. Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare

O nouă zi liberă pentru români. Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare

De: Denisa Crăciun 18/04/2026 | 18:53
Zile libere 2026

Paștele a trecut, însă mai urmează zile libere pentru români. În acest moment avem 17 zile libere pe an, însă s-ar putea să mai fie adăugată încă una. Ziua Independenței Naționale, ar putea deveni sărbătoare legală. Asta presupune că oamenii nu ar fi nevoiți să meargă la muncă.

Românilor le place să primească zile de odihnă. Legal, avem 17 zile libere pe an. Totuși, din 2026, oficialii ar putea adăuga o nouă zi nelucrătoare. Este vorba despre Ziua Independenței Naționale, celebrată pe 10 mai. În acest moment, nu este sărbătoare legală, dar lucrurile s-ar putea schimba.

Câteva zile de relaxare tocmai au trecut. Totuși, știm cu toți că în mai puțin de o lună, adică pe data de 1 mai, este zi liberă. Atunci se sărbătorește Ziua Muncii, iar ea este sărbătorită prin distracție acasă sau în natură. În mulți ani, se întâmplă ca angajații să primească weekend prelungit dacă pică joi sau luni. În 2026, pică vinerea, așadar nu există zile de odihă în plus. Cu toate acestea, românii ar putea avea motive de bucurie. Oficialii ar putea adăuga o zi liberă în plus.

Codul Muncii spune că zilele libere oferite angajaților sunt doar cu ocazia aniversării unui eveniment istoric național, o sărbătoare religioasă sau unei zile cu semnificație importantă celebrată în mai multe țări. Din acest motiv, ziua de 10 mai ar putea deveni zi liberă. În această dată se celebrează Ziua Independenței Naționale.

Ziua de 10 Mai este o dată fundamentală în istoria modernă a României, având o triplă semnificație regală și națională între 1866 și 1947: sosirea principelui Carol I in 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea ca regat în 1881, arată propunerea.

Zile libere legale în România

În țara noastră sunt puse la dispoziție doar 17 zile libere, până în momentul de față. Ele sunt împărțite în acest mod:

1 și 2 ianuarie;
6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza;
7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul;
24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
Vinerea Mare
prima și a doua zi de Paști;
1 Mai;
1 Iunie;
prima și a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei,
Decembrie;
prima și a doua zi de Crăciun.

Tags:

Recomandarea video

