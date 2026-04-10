Pe ce dată începe școala după vacanța de Paște. Când revin elevii la ore

De: Irina Maria Daniela 10/04/2026 | 12:32
Elevii s-au bucurat de o vacanță de primăvară adevărată, cu temperaturi ridicate și zile însorite, presărate pe alocuri cu vreme rece și ploaie. Acum mulți părinți se întreabă pe ce dată începe școala după vacanța de Paște. Află, în rândurile următoare, când revin elevii la ore!

Vacanța de primăvară a început pe 4 aprilie și se va termina pe 14 aprilie 2026, iar elevii vor reveni la ore miercuri, pe data de 15 aprilie.

Pe ce dată începe școala după Paște

Dacă în mod normal elevii reveneau la școală într-o zi de luni, anul acesta vor începe ultimul modul din anul școlar 2025 – 2026 într-o zi de miercuri. Vacanța de primăvară se termină marți, 14 aprilie, iar miercuri, 15 aprilie, elevii încep orele de curs. Vacanța de primăvară a avut un total de 11 zile libere calendaristice.

Ultimul modul durează până la data de 19 iunie 2026, când elevii care nu susțin Evaluarea Națională 2026 sau Bacalaureatul 2026 vor intra oficial în vacanța de vară. Pentru elevii care vor susține aceste două examene, ultimele săptămâni de școală vor aduce evaluări și încheieri de medii mai devreme.

Când termină clasele VIII-a și a XII-a/a XIII-a școala

Ultimul modul, care începe după Paște, este important pentru elevii care se pregătesc să susțină Evaluarea Națională sau Bacalaureatul. Pentru aceștia, cursurile se vor termina mai devreme pentru a avea timp să se organizeze.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, cursurile se termina la începutul lunii iunie 2026. După care vor susține probele de la examen.

Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, școala se încheie anticipat, pentru a permite organizarea probelor din cadrul Examenului Național de Bacalaureat.

Când se termină anul școlar 2025 – 2026

Structura anului scolar 2025 – 2026. Sursa foto: Ministerul Educației și Cercetării

Cursurile anului școlar 2025 – 2026 au început pe data de 8 septembrie 2025 și se vor încheia în data de 19 iunie 2026. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” s-au desfășurat în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

