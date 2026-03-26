Când se încheie anul școlar 2025-2026. Ce categorii de elevi finalizează studiile mai devreme

Vacanța de vară 2026 începe pe 20 iunie, odată cu încheierea cursurilor pentru majoritatea copiilor din România. Totuși, calendarul nu este același pentru toți. Elevii din clasele terminale, precum a VIII-a și a XII-a, finalizează cursurile mai devreme, în funcție de programul examenelor naționale.

Potrivit structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației, cursurile se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026. Această dată marchează finalul celui de-al cincilea modul de învățare, ultimul din cadrul organizării anului școlar pe intervale de studiu alternate cu perioade de vacanță.

Totuși, nu toți elevii intră în vacanță în același timp. Există câteva categorii pentru care anul școlar se încheie mai devreme, în funcție de examenele naționale sau de specificul programului educațional:

Elevii din clasele a VIII-a finalizează cursurile mai devreme, de regulă cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a avea timp să se pregătească pentru Evaluarea Națională. În cazul lor, anul școlar durează 35 de săptămâni și se încheie pe 12 iunie 2026.

Pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, cursurile se termină și mai devreme, la începutul lunii iunie, pentru a permite pregătirea examenului de Bacalaureat. Aceștia au un an școlar de 34 de săptămâni, care se încheie la data de 5 iunie 2026.

De asemenea, învățământul profesional și tehnic are un calendar ușor diferit, adaptat activităților practice. Pentru elevii din liceele tehnologice și din învățământul profesional, anul școlar durează 37 de săptămâni și se încheie mai târziu, pe 26 iunie 2026.

Prin urmare, deși majoritatea elevilor se bucură de vacanța de vară începând cu 20 iunie, există diferențe importante în funcție de nivelul de studiu și traseul educațional urmat.

De câte săptămâni de vacanță se vor bucura elevii

Vacanța de vară din 2026 se desfășoară pe o perioadă de aproximativ 11 săptămâni. De altfel, este cea mai lungă pauză din întregul an școlar. Aceasta începe la finalul lunii iunie și se încheie la începutul lunii septembrie, odată cu debutul noului an de studiu stabilit de Ministerul Educației.

Durata generoasă a acestei vacanțe le oferă elevilor oportunitatea de a se odihni după un an școlar solicitant. Totodată au posibilitatea de a se implica în diverse activități recreative sau educative. Fie că este vorba despre călătorii, tabere sau petrecerea timpului în aer liber, această perioadă contribuie la dezvoltarea personală și la acumularea de experiențe noi.

În același timp, vacanța de vară are rolul de a reechilibra ritmului zilnic al elevilor. După luni de program structurat și evaluări constante, pauza le permite să se relaxeze, să-și regăsească energia și să revină cu forțe proaspete pentru noul an școlar. Astfel, nu este doar o perioadă de repaus. Aceasta este și o perioadă esențială pentru pregătirea mentală și fizică în vederea reluării cursurilor în toamnă.

CITEȘTE ȘI: Se modifică vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027? Cum arată noul calendar propus de Ministerul Educației

Cât costă o vacanță de Paște în 2026. Prețurile pentru mare, munte sau Delta Dunării