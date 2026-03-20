Cum afli notele la simularea de la Evaluarea Națională din 2026. Ce trebuie să faci

Elevii au avut parte de emoții săptămâna aceasta. Cei care sunt în clasa a VIII-a au dat simulările pentru Evaluarea Națională. Aceștia au dat probă la Limba și Literatura Română, la Matematică și Limba maternă. După încheierea probelor, Ministerul Educației va publica o analiză a rezultatelor obținute de elevi. Notele sunt așteptate cu nerăbdare de părinți, elevi și de profesori. Data la care se vor publica notele este 30 martie.

Cum afli notele de la Evaluarea Națională

Elevii stau cu emoții până pe data de 30 martie, atunci când vor afla ce note au obținut. Părinții trebuie să știe că notele vor fi prelucrate și transmise direct către unitățile de învățământ. Ele vor fi comunicate individual și nu prin afișare publică. Așadar, fiecare copil va afla cum s-a descurcat la probe de la diriginte sau de la profesorul materiei respective.

De asemenea, după aflarea rezultatelor, va avea loc o dezbatere a lucrărilor la clasă și în ședințele cu părinții organizate de școli. Acolo se vor analiza punctele slabe ale fiecărui elev, pentru a se pregăti mai bine înainte de examenul final care va avea loc în luna iunie. Totodată, și Ministerul Educației va realiza o interpretare a rezultatelor.

Ce trebuie să știe elevii despre notele de la simulare

Un lucru bine de știut este că notele pe care le primesc elevii la simulare nu vor fi trecute în catalog în mod automat. Dacă copilul este mulțumit de rezultatele obținute, nota poate să fie trecută. Acest lucru va putea fi posibil în urma unei solicitări scrise de părinte, dat fiind că elevul este minor.

Conform datelor, simularea a fost dată în 97,8% din totalul unităților de învățământ. 145.000 de copii au fost prezenți, iar peste 11.800 de elevi au lipsit. Un singur elev a fost eliminat din probă deoarece a încercat să copieze.

