Acasă » Știri » Elevii care scapă de Evaluarea Națională! Anunțul făcut de Ministerul Educației

De: Alina Drăgan 22/03/2026 | 18:28
Vești bune vin pentru o parte dintre elevi. Aceștia scapă de Evaluarea Națională și pot fi admiși la liceu fără să susțină examenul. Însă, numărul de locuri este limitat și trebuie îndeplinite câteva condiții clare. Cine sunt cei care nu trebuie să mai susțină Evaluarea Națională?

Elevii cu performanțe deosebite sau aflați în situații speciale pot fi admiși la liceu fără susținerea Evaluării Naționale, potrivit metodologiilor elaborate de Ministerul Educației pentru anul școlar 2026-2027. Procedura vizează, însă, un număr limitat de cazuri și presupune condiții clare.

Absolvenții de gimnaziu care au obținut rezultate excepționale la competiții școlare pot intra la liceu fără a susține examenul de Evaluare Națională. Este vorba despre elevii care au câștigat premiul I la etapa națională a olimpiadelor organizate și finanțate de Ministerul Educației sau care au obținut premiile I, II sau III ori medalii de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii cu rezultate excepționale se pot înscrie la liceu într-un singur județ, iar admiterea lor nu e influențată de numărul general de locuri pentru că fiecare liceu trebuie să acorde locuri speciale pentru această categorie. Însă, de menționat este și faptul că trebuie să existe o legătură între disciplinele la care au excelat şi la care au obținut aceste premii și profilul liceului ales.

De asemenea, pe lângă elevii olimpici sau cu rezultate deosebite, și cei care au făcut ultimul an de gimnaziu în spital pot fi admiși în clasa a IX-a fără susținerea Evaluării Naționale, fără probe suplimentare și fără calcularea mediei de admitere.

Repartizarea acestora se face pe locuri speciale, peste numărul standard, de către comisiile județene de admitere sau de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Dosarele se depun de obicei în luna iunie, iar în acest caz trebuie să conțină:

  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie „Conform cu originalul”;
  • scrisoare medicală emisă de medicul specialist, care atestă internarea, monitorizarea sau recuperarea elevului în perioada clasei a VIII-a;
  • adeverință emisă de școala din spital, care atestă că elevul a urmat, pe parcursul clasei a VIII-a, forma de școlarizare din spital.

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
