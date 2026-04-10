Cine are liber în a treia zi de Paște. Singurii români care beneficiază de acest lux

În 2026, mulți români au patru zile libere cu ocazia Paștelui. Este vorba despre Vinerea Mare, zi liberă legal, weekendul 11-12 aprilie, de Paște, și luni, 13 aprilie, a doua zi de la Învierea Domnului. Dar există o categorie de angajați care au liber în a treia zi de Paște. Află cine sunt singurii români care beneficiază de acest lux.

Potrivit avocatnet.ro, singurii români care stau acasă legal pe 14 aprilie 2026, adică marți, sunt angajații din învățământ.

Cine are liber în a treia zi de Paște

În fiecare an de Paște, românii primesc liber de la stat în zilele de Vinerea Mare, ziua de Paște și a doua zi de Paște. Anul acesta, angajații au avut parte de o minivacanță de 4 zile.

Dar cei din sectorul învățământului beneficiază de încă o zi liberă de la stat, care este negociată potrivit contractelor colective de muncă. În acest an, profesorii vor sta acasă pe 14 aprilie și vor reveni la ore, alături de elevii lor, miercuri, pe 15 aprilie 2026.

„În contractul colectiv de muncă din învățământul preuniversitar și a treia zi de Paște este nelucrătoare. Art 28 alin 4 din CCM spune:

Sunt zile nelucrătoare:

– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui

– prima, a doua și a treia zi de Paște”, potrivit sursei citate.

Cine nu are liber de Paște

Potrivit Codului Muncii, a treia zi de Paște nu este zi liberă legală pentru restul categoriilor de angajați. Cu toate acestea, anumite companii private pot stabili dacă a treia zi de Paște va fi liberă sau nu prin contractele colective sau individuale de muncă.

Singurii angajați care sunt nevoiți să muncească în aceste zile de sărbătoare sunt cei din sectoarele importante, unde activitatea nu poate fi întreruptă:

sănătate

servicii de urgență

transporturi

alimentație publică

Angajații care vor lucra de Paște vor primi, conform legislației, compensare cu zile libere în perioada următoare.

Calendarul zilelor libere de Paște 2026

Vinerea Mare (10 aprilie 2026)

Duminica Paștelui (12 aprilie)

Lunea Paștelui (13 aprilie)

Minivacanța de Ziua Muncii și Rusalii

Următoarea zi liberă de la stat este 1 Mai. Anul acesta, Ziua Muncii cade vineri și mulți angajați din România vor avea parte de un weekend de 3 zile. În această perioadă, elevii vor sta și ei acasă.

După 1 Mai, urmează o nouă minivacanță pentru români. Sărbătoarea Rusaliilor, care se celebrează la 50 de zile după Paște, aduce cu ea și două zile nelucrătoare. În 2026, prima zi de Rusalii va fi duminică, 31 mai, iar a doua zi va fi luni, 1 iunie. Deci angajații din România vor beneficia de un nou weekend de 3 zile.

CITEȘTE ȘI:

Cum circulă metroul de Înviere. Programul Metrorex + STB

Pe ce dată începe școala după vacanța de Paște. Când revin elevii la ore