Cum circulă metroul de Înviere. Programul Metrorex + STB

În noaptea de Înviere, Metrorex a anunțat că metroul va circula toată noaptea, la intervale de timp diferite. Credincioșii care vor să participe la slujba de Înviere la Catedrala Mântuirii Neamului, situată pe Dealul Arsenalului, vor avea cu ce ajunge acasă. Aflați în rândurile următoare ce program are metroul sâmbătă spre duminică noaptea.

În mod normal, trenurile din București circulă începând cu ora 05:00 și până la ora 23:00. Ca în fiecare an, Metrorex oferă un program de noapte în seara de Înviere.

Cum circulă metroul de Înviere

În acest an, metroul va circula normal în ziua de sâmbătă, 11 aprilie. Până la ora 01:00, trenurile vor trece la un interval de 10 minute, pentru ca toți credincioșii să poată ajunge acasă. Accesul în metrou cu foc deschis este strict interzis, deci credincioșii care călătoresc cu metroul nu își vor putea duce acasă Lumina Sfântă.

După ora 01:00, Metrorex a anunțat că trenurile vor circula la un interval de 20 de minute. Acest program va fi respectat până la ora 05:00, pentru ca cei care rămân la slujba de Înviere până dimineața să poată ajunge acasă.

„În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, precizează sursa citată.

Ce program are metroul de Paște

Compania Metrorex a anunțat că, în perioada 10-13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele. Programul va fi unul pentru zilele de weekend și sărbători legale.

„În perioada 10-13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale”, se arată în comunicatul Metrorex.

Cum circulă metroul de obicei

În mod normal, programul trenurilor începe la ora 05:00 și se termină la ora 23:00. Ultimele trenuri pleacă din stațiile de capăt de linie la această oră. Pentru a prelua fluxul mare de călători, în intervalul orar 07:00 și 20:00 se asigură trenuri suplimentare.

Programul STB de Paște 2026

Societatea de Transport București (STB) a publicat programul autobuzelor și tramvaielor pentru seara de Înviere. În aceste patru zile, în perioada 10-13 aprilie, tramvaiele, troleibuzele și autobuzele vor circula conform programului specific unei zile de duminică.

„În zilele de 10.04.2026 și 13.04.2026, circulația mijloacelor de transport public de suprafață se va desfășura conform programului specific unei zile de duminică. Pentru celelalte zile din perioada sărbătorilor pascale, circulația vehiculelor de transport public de suprafață se va desfășura conform programelor de transport corespunzătoare fiecărui tip de zi”, se arată în comunicatul emis de STB.

În noaptea de Înviere, tramvaiul 41 va circula până la ora 03:00, la intervale de 20 de minute. Credincioșii care pleacă de la biserică vor avea la dispoziție 25 de linii de noapte cu are pot ajunge acasă de la Slujbă.

„Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate în aplicația InfoTB, pe site-ul STB SA și pe paginile oficiale de social media”, mai anunță compania din București.

