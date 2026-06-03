NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival

NIBIRU se alătură Bucharest Design Festival pentru un weekend de vară la interesecția industriilor creative. Două proiecte construite în jurul aceleiași energii creative și a aceleiași dorințe de a pune comunitatea și cultura în centru, își unesc forțele într-un parteneriat care aduce împreună două lumi complementare: entertainmentul și designul. NIBIRU și Bucharest Design Festival marchează astfel un moment care vorbește despre creativitate ca un mod de a explora lumea. Vizitatorii vor putea intra în universul NIBIRU pentru prima dată de la anunțul proiectului în cadrul BDF, în primul weekend de vară, de pe 5 pe 7 iunie, activările având loc în zona centrală a Bucureștiului.

Participarea în cadrul Bucharest Design Festival marchează una dintre primele apariții publice ale NIBIRU după anunțarea proiectului și reflectă una dintre direcțiile sale importante de dezvoltare: colaborarea cu industriile creative. Dincolo de festivaluri și concerte, NIBIRU este construit ca un spațiu în care designul, arhitectura, retailul, gastronomia, arta și entertainmentul contribuie împreună la experiența publicului.

Colaborarea dintre cele două branduri prinde contur în jurul ideii că industriile creative merită să fie experimentate de un public divers. De aceea, activările pregătite în cadrul BDF invită oamenii să intre în spații, să interacționeze cu brandurile, să descopere produse create special pentru această ocazie și să transforme fiecare oprire într-o amintire specială.

Pentru NIBIRU, Bucharest Design Festival devine locul ideal în care poate fi dus mai departe un mod de comunicare construit deja în jurul participării și al comunității. Pentru Bucharest Design Festival, parteneriatul adaugă o dimensiune de lifestyle și entertainment care completează firesc conversația despre design, estetică și cultură urbană.

Experiența NIBIRU x Bucharest Design Festival

Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea descoperi activări diferite. În locul unei prezențe clasice de brand, NIBIRU propune o experiență la 360 de grade care se poate consuma în pași mici: intri, observi, participi, primești ceva în schimb și pleci făcând parte din poveste.

Brandurile partenere din acest weekend, care se vor regăsi și pe litoral la NIBIRU, sunt PORC, KFC, Banca Transilvania, Japanos și The Fool. Vizitatorii vor putea experimenta în locațiile acestora din zona Calea Victoriei, Piața Amzei si Piața Romană, universul NIBIRU și vor avea șansa să câștige bilete pentru tot sezonul.

Vizitatorii vor primi un pașaport NIBIRU, care va transforma weekendul într-o experiență construită în jurul fiecărei opriri și a fiecărui brand partener, cu un produs de colecție pe care aceștia îl vor avea la finalul traseului. La fiecare locație, publicul va putea obține câte o ștampilă dacă achiziționează produsul inclus în promoție sau dacă îndeplinește mecanismul pregătit pentru activare: la PORC, ștampila va fi legată de kitul special NIBIRU, la KFC de orice produs din meniu, la Banca Transilvania de prezentarea aplicației BT Pay pentru clienții existenți sau, pentru cei care nu sunt clienți, de un scurt chestionar de educație financiară, la Japanos de cumpărarea prăjiturii roz create special pentru colaborare, iar la The Fool de cumpărarea unui bilet în perioada evenimentelor pentru orice dată disponibilă în program. La final, pașaportul devine o hartă a experienței, care dacă are ștampilele de la toate locațiile vizitatori câștigă accesul la NIBIRU pentru toată vara.

Sediul Băncii Transilvania se transformă pentru o seară într-un preview al experienței NIBIRU

Seara se va încheia la sediul BT cu un preview al experienței NIBIRU, transformat într-un party conceput special pentru acest spațiu neobișnuit pentru evenimente de acest gen. Invitații vor putea descoperi, chiar în inima Bucureștiului, atmosfera pe care o vor regăsi și pe litoral, într-un context care schimbă complet așteptările: un party găzduit de o bancă.

Momentul își propune să aducă mai aproape universul NIBIRU, energie, muzică, socializare și vibe de vară, într-un cadru urban și neașteptat. Alegerea sediului BT adaugă un strat de originalitate experienței, tocmai pentru că transformă un spațiu asociat de regulă cu business-ul într-un loc de întâlnire pentru entertainment, creativitate și community.

Celebrarea industriilor creative

NIBIRU și Bucharest Design Festival au în comun spiritul de pioneri și ambiția de a construi ceva unic. Ambele branduri pornesc cu o miză clară: să dea vizibilitate industriilor creative și să le aducă mai aproape de public, prin formate care combină creativitatea și experiența.

NIBIRU nu este doar o destinație de entertainment, ci și o platformă pentru industriile creative, design, cultură urbană, retail, gastronomie și experiențe. Colaborarea dintre NIBIRU și Bucharest Design Festival vorbește despre un moment important pentru scena creativă locală: apar proiecte care nu doar afișează creativitate, ci o transformă în experiență accesibilă, tangibilă, prin care se construiesc comunități. În acest sens, parteneriatul devine o formă de celebrare a industriilor creative, cu două branduri care aleg să-și aducă publicurile la un loc în jurul unor experiențe special create pentru aceștia.

Despre Fundația THE INSTITUTE

Fundația THE INSTITUTE contribuie la procesul de modernizare a României prin promovarea industriilor creative și a societății civile. Cu o experiență de peste 25 de ani, fundația a construit rețele, platforme si ecosisteme durabile, conectând industriile creative cu mediul administrativ guvernamental, mediul academic și publicul larg. Printre inițiativele sale se numără Bucharest Design Festival, Romanian Design Week, DIPLOMA Show, Cartierul Creativ, Gala Societății Civile, Internetics, și ASAP România.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o stațiune de entertainment dezvoltată în Costinești, unde în fiecare zi au loc concerte, festivaluri, activități sportive, experiențe culturale și programe dedicate publicului larg. Concepută pentru a reuni generații și comunități diferite, NIBIRU oferă experiențe pentru tineri, familii, copii și turiști care caută mai mult decât o destinație tradițională de vacanță.