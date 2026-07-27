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Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de operații după Aquafilling: ”Vreau să trag un semnal de alarmă”

De: Anca Chihaie 27/07/2026 | 21:39
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„Dana Cernat, fosta soție a lui Florin Cernat, a făcut dezvăluiri emoționante în cadrul emisiunii prezentate de Dan Capatos, unde a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Aceasta a povestit că problemele medicale cu care se confruntă au transformat complet cursul vieții sale și că, în ultimii ani, a fost nevoită să treacă prin numeroase intervenții chirurgicale și perioade îndelungate de spitalizare.

Dana Cernat a explicat că lupta cu problemele de sănătate durează de mai mulți ani și că a avut nevoie de nu mai puțin de 29 de operații. Recuperarea a fost una extrem de dificilă, iar o mare parte din această perioadă a fost petrecută în spital, fără posibilitatea de a se deplasa.

Dana Cernat a avut 29 de operații

Experiențele prin care a trecut au afectat-o nu doar fizic, ci și psihic. Ea a mărturisit că, în cele mai grele momente, încerca să găsească pe internet informații despre situația în care se afla și că trăia permanent cu teama că nu va mai reuși să își recapete viața de dinainte.

În cadrul emisiunii, Dana Cernat a povestit și despre o călătorie în Zanzibar, despre care spune că a fost urmată de noi investigații medicale. După întoarcerea în țară, aceasta a efectuat un examen RMN, iar rezultatele au indicat prezența unei cantități de gel (Aquafilling) care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi reapărut în organism, deși anterior fusese supusă mai multor intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea acestuia.

Dana Cernat: „Am avut 29 de intervenții chirurgicale în urmă cu 4 ani. Am stat în spital 3 ani, dar nu mă mișcam. Vreau să trag un semnal de alarmă. Căutam pe Google cum se ștergea tot ce se scria. Eu încercam să scriu și mi se ștergeau mesajele. Am fost plecată în Zanzibar. Am fost mușcată de o maimuță și m-am întors acasă, iar apoi mi-am făcut un RMN și a revenit gelul. Au fost făcute aceste 29 de operații. Am băgat 220 deasupra.

La unul dintre spitale, când au constatat că îl am pe lângă rect, mi s-a spus că trebuie să fiu tăiată în patru. Am refuzat, pentru că știam că nu au practică. Am informații că două fete din Galați au decedat.

Am un stimulator cardiac. Este montat. Imaginează-ți că această infecție, dacă ar ajunge aici, m-ar omorî pe loc. Pentru verificare trebuie să stai în spital. Nu știu cât mai poate duce psihicul unui om. Nu se poate nimic. Sunt dependentă de aparat. Mai am 3 ani de viață, după care trebuie să-l schimb.”

Ea a dezvăluit că, în urma unor investigații, medicii ar fi descoperit existența materialului și în apropierea rectului. Potrivit acesteia, una dintre variantele propuse ar fi presupus o intervenție chirurgicală extrem de complexă. Dana Cernat a spus că a refuzat procedura, considerând că riscurile erau prea mari și că nu avea suficientă încredere în șansele de reușită ale operației.

Totodată, ea a afirmat că a aflat despre alte cazuri similare și că acest lucru i-a amplificat temerile privind intervențiile medicale. Din acest motiv, spune că a ales să caute și alte soluții și să se informeze înainte de a lua o decizie privind tratamentul.

În timpul emisiunii, Dana Cernat a mai vorbit și despre faptul că are implantat un stimulator cardiac, dispozitiv de care depinde în prezent. Ea a explicat că orice infecție severă ar putea avea consecințe extrem de grave asupra stării sale de sănătate, motiv pentru care monitorizarea medicală este permanentă.

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI:

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