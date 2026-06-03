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Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod galben

De: Elisa Tîrgovățu 03/06/2026 | 12:37
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod galben
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod galben / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Administrația Națională de Meteorologie a transmis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă din 3 iunie, ora 20:00, până pe 4 iunie, ora 10:00. Fenomenele vizate vor afecta județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, precum și zona de sud a județului Hunedoara.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 3 iunie, ora 20:00 – 4 iunie, ora 10:00.

În județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și în zona de sud a județului Hunedoara sunt prognozate manifestări de instabilitate atmosferică, cu ploi în averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot atinge viteze de 50–70 km/h. Pe alocuri, pot apărea și fenomene mai intense, precum vijelii și grindină de dimensiuni mici sau medii.

Precipiații abundente de până la 40 l/mp

Conform informațiilor transmise de ANM, precipitațiile vor cumula în general 15–25 l/mp. Însă izolat pot ajunge sau chiar depăși 30–40 l/mp, fie într-un interval scurt de 1–3 ore, fie prin acumulare. Totodată, episoadele de grindină și furtuni pot produce pagube materiale. Motiv pentru care populația este îndemnată să manifeste prudență și atenție sporită.

O nouă avertizare de cod galben a fost emisă pentru data de 4 iunie, în intervalul orar 12:00–23:00. Aceasta vizează cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

Sursa foto: Freepik

Fenomenele prognozate sunt similare, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge până la 70 km/h. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 15–25 l/mp, însă local pot depăși 30–40 l/mp.

ANM menționează că episoade de instabilitate atmosferică, inclusiv furtuni de scurtă durată și ploi abundente, se pot semnala izolat și în alte zone ale țării. În acest context, autoritățile recomandă prudență și urmărirea actualizărilor meteo pentru a preveni eventuale situații neprevăzute.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 3 iunie 2026. Vești bune pentru turiști: cresc temperaturile pe litoral, dar nu scăpăm de vijelii și episoade de grindină

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