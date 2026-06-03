Prognoza meteo azi, 3 iunie 2026. Vești bune pentru turiști: cresc temperaturile pe litoral, dar nu scăpăm de vijelii și episoade de grindină

Prognoza meteo azi, 3 iunie 2026. Vremea se va schimba, dar tot nu scăpăm de ploi și vijelii. Temperaturile vor crește, dar meteorologii ANM anunță și averse, descărcări electrice, grindină pe alocuri și vânt puternic.

Vremea de azi în România

Potrivit meteorologilor, vremea se încălzește miercuri. Cerul va fi înnorat temporar și va ploua izolat în regiunile estice și la munte. În Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse din Transilvania va fi înnorat seara și noaptea, cu averse și descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor 15…25 l/mp și va cădea grindină pe alocuri. Vântul va sufla slab spre moderat, mai intens în timpul ploilor. Sunt posibile vijelii în zonele menționate anterior. Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 20 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de 7 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral.

Vremea de azi în București

După o noapte cu înnorări și ploi slabe, în care termometrele au indicat 13-14 grade Celsius, Capitala va avea parte de vreme caldă. Vântul va sufla slab spre moderat miercuri, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ziua. Temperatura maximă va atinge 26-27 de grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 14 și 16 grade Celsius.

Vremea de azi pe litoral

La mare, vremea va fi în normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros ziua, cu averse și descărcări electrice trecător. Vântul se va intensifica pe timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 22 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 16 și 18 grade. Temperatura apei va atinge 17 și 19 grade, în funcție de stațiuni.

Vremea de azi la munte

Turiștii vor avea parte de o creștere a temperaturilor. Cerul va fi noros temporar și va ploua izolat ziua. În Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali vor fi averse însoțite de descărcări electrice seara și pe timp de noapte. Cantitățile de apă vor depăși 15…25 l/mp. Va cădea grindină și vântul se va intensifica în timpul ploilor.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 10 grade. Vântul va sufla cu 11 km/h și va ploua pe alocuri.

: temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 10 grade. Vântul va sufla cu 11 km/h și va ploua pe alocuri. Timișoara : termometrele vor indica o maximă de 27 de grade și o minimă de 14 grade. Vântul va sufla cu 25 km/h și sunt așteptate precipitații de 4 mm.

: termometrele vor indica o maximă de 27 de grade și o minimă de 14 grade. Vântul va sufla cu 25 km/h și sunt așteptate precipitații de 4 mm. Iași : maxima zilei va fi de 22 de grade, iar minima de 14 grade Celsius. Va ploua mai puțin decât marți și vântul va sufla cu 18 km/h.

: maxima zilei va fi de 22 de grade, iar minima de 14 grade Celsius. Va ploua mai puțin decât marți și vântul va sufla cu 18 km/h. Constanța : temperatura maximă va atinge 21 de grade, iar minima 16 grade Celsius. Vântul va sufla cu 16 km/h și va ploua.

: temperatura maximă va atinge 21 de grade, iar minima 16 grade Celsius. Vântul va sufla cu 16 km/h și va ploua. Craiova : termometrele vor arăta 26 de grade ziua și 13 grade noaptea. Vântul va sufla cu 16 km/h și va ploua intens, fiind așteptate precipitații de 4 mm.

: termometrele vor arăta 26 de grade ziua și 13 grade noaptea. Vântul va sufla cu 16 km/h și va ploua intens, fiind așteptate precipitații de 4 mm. Brașov: pe timp de zi vor fi 20 de grade Celsius, iar pe timp de noapte 9 grade. Vântul va sufla cu 9 km/h și sunt așteptate ploi, potrivit vremearomania.com.

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