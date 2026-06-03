Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc

În această toamnă urmează să fie inaugurat în România primul food hall și, totodată, unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din Europa de Est. Situat în cadrul One Gallery, în spațiul fostei hale Ford din București, Food Hall București se va întinde pe mai mult de 6.000 de metri pătrați. Acesta va aduce împreună aproximativ 30 de concepte culinare.

Vizitatorii vor putea găsi aici restaurante à la carte, opțiuni quick-service cu specific artizanal, cafenele, deserturi, zone de retail gourmet, baruri tematice și diverse experiențe de lifestyle.

Tomcat Hospitality, în colaborare cu One United Properties, va inaugura în această toamnă Marketta Food Hall București. Proiectul marchează prima inițiativă de acest tip din România și se numără printre cele mai mari din Europa de Est.

Aproape 30 de branduri cunoscute din zona HoReCa

Situat în cadrul One Gallery, în fosta hală Ford din București, Marketta se va întinde pe o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați. În același timp, va aduce aproximativ 30 de branduri cunoscute din zona HoReCa. Oferta va include restaurante à la carte, concepte artizanale de tip quick-service, cafenele, deserturi, zone de retail gourmet, baruri tematice, precum și diverse experiențe de lifestyle.

Proiectul urmărește transformarea uneia dintre clădirile istorice importante ale Capitalei într-un spațiu modern dedicat gastronomiei, socializării și culturii urbane.

În acest context, food hall-ul va deveni și un spațiu dedicat evenimentelor și experiențelor sezoniere. Astfel va găzdui activități și manifestări tematice inspirate de momentele importante ale anului.

De la decoruri speciale și evenimente dedicate sărbătorilor precum Crăciunul, Valentine’s Day, Paștele sau Halloweenul, până la concerte live, seri tematice, activități pentru familii și copii, degustări și colaborări culturale, oferta va fi diversificată și constant adaptată pentru a menține atmosfera animată pe tot parcursul anului.

În plus, Marketta va fi primul spațiu comercial de acest tip din România cu program extins după ora 22:00. Totodată, urmează să funcționeze până la miezul nopții în timpul săptămânii și până la ora 02:00 în weekend.

„Ultimul val de branduri completează o viziune pe care am construit-o cu atenție și răbdare. Marketta nu este o colecție de restaurante, ci o comunitate de operatori care cred în calitate, de vizitatori care caută autenticitate și de talente care merită o scenă. Suntem mândri că putem oferi Bucureștiului un spațiu în care lumea întreagă se întâlnește la masă”, declară Cătălin Gheorghe, CEO & Fondator Tomcat Hospitality.

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