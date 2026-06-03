Acasă » Știri » Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc

Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc

De: Elisa Tîrgovățu 03/06/2026 | 12:11
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc / Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În această toamnă urmează să fie inaugurat în România primul food hall și, totodată, unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din Europa de Est. Situat în cadrul One Gallery, în spațiul fostei hale Ford din București, Food Hall București se va întinde pe mai mult de 6.000 de metri pătrați. Acesta va aduce împreună aproximativ 30 de concepte culinare.

Vizitatorii vor putea găsi aici restaurante à la carte, opțiuni quick-service cu specific artizanal, cafenele, deserturi, zone de retail gourmet, baruri tematice și diverse experiențe de lifestyle.

Tomcat Hospitality, în colaborare cu One United Properties, va inaugura în această toamnă Marketta Food Hall București. Proiectul marchează prima inițiativă de acest tip din România și se numără printre cele mai mari din Europa de Est.

Aproape 30 de branduri cunoscute din zona HoReCa

Situat în cadrul One Gallery, în fosta hală Ford din București, Marketta se va întinde pe o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați. În același timp, va aduce aproximativ 30 de branduri cunoscute din zona HoReCa. Oferta va include restaurante à la carte, concepte artizanale de tip quick-service, cafenele, deserturi, zone de retail gourmet, baruri tematice, precum și diverse experiențe de lifestyle.

Proiectul urmărește transformarea uneia dintre clădirile istorice importante ale Capitalei într-un spațiu modern dedicat gastronomiei, socializării și culturii urbane.

Sursa foto: Pixabay

În acest context, food hall-ul va deveni și un spațiu dedicat evenimentelor și experiențelor sezoniere. Astfel va găzdui activități și manifestări tematice inspirate de momentele importante ale anului.

De la decoruri speciale și evenimente dedicate sărbătorilor precum Crăciunul, Valentine’s Day, Paștele sau Halloweenul, până la concerte live, seri tematice, activități pentru familii și copii, degustări și colaborări culturale, oferta va fi diversificată și constant adaptată pentru a menține atmosfera animată pe tot parcursul anului.

În plus, Marketta va fi primul spațiu comercial de acest tip din România cu program extins după ora 22:00. Totodată, urmează să funcționeze până la miezul nopții în timpul săptămânii și până la ora 02:00 în weekend.

„Ultimul val de branduri completează o viziune pe care am construit-o cu atenție și răbdare. Marketta nu este o colecție de restaurante, ci o comunitate de operatori care cred în calitate, de vizitatori care caută autenticitate și de talente care merită o scenă.

Suntem mândri că putem oferi Bucureștiului un spațiu în care lumea întreagă se întâlnește la masă”, declară Cătălin Gheorghe, CEO & Fondator Tomcat Hospitality.

CITEȘTE ȘI: Restaurantul Calipso a făcut istorie în lumea interlopă. Ce spun Cămătarii despre afacerea de milioane de dolari

Lovitură dură pentru Pescobar! Restaurantul i-a fost închis, după ce nu și-ar fi plătit chiria

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Știri
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Știri
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Sunt elvețienii gata să voteze planul de limitare al populației la 10 milioane?
Digi24
Sunt elvețienii gata să voteze planul de limitare al populației la 10 milioane?
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să vând albumul”
Click.ro
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Promotor.ro
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru...
ULTIMA ORĂ
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster ...
Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster Chime. Compania a reacționat dur
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod ...
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod galben
Lidia Buble, momente de panică! Ce a pățit artista cu doi admiratori
Lidia Buble, momente de panică! Ce a pățit artista cu doi admiratori
Vezi toate știrile