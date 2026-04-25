Moarte misterioasă în Laponia: vlogger urmărit de mii de oameni, găsit fără viață

”Neurochirurgul naturii” pentru mii de urmăritori, Ali Leiniö, cunoscut pentru aventurile sale în zone izolate, a fost găsit fără viață în Laponia. Moartea sa neașteptată a șocat comunitatea online pe care o construise în jurul pasiunii pentru drumeții.

Influencerul finlandez Ali Leiniö a murit la vârsta de 49 de ani, după ce a fost descoperit fără viață într-o zonă sălbatică din Laponia.

Potrivit publicației Helsingin Sanomat, care a confirmat informația cu apropiații săi, acesta ar fi suferit un atac cerebral în timpul unei expediții în regiunea Käsivarre. Trupul său a fost găsit pe 10 aprilie.

Ali Leiniö era cunoscut pentru videoclipurile sale din natură, publicate constant pe YouTube, unde avea peste 87.000 de abonați. De asemenea, pe Facebook era urmărit de aproximativ 8.900 de persoane.

Pentru el, drumețiile erau cea mai mare pasiune. Le descria drept „un mod de viață”, o combinație între libertate, aventură și dorința de autodepășire. Scopul său era să surprindă frumusețea naturii și să transforme fiecare experiență într-o poveste.

Ultima expediție, filmată cu doar câteva zile înainte

Ultimul său videoclip a fost publicat pe 1 aprilie și prezenta o excursie într-o zonă mlăștinoasă din sudul Finlandei numită Käsivarre. Traseul fusese închis recent de autorități, însă influencerul a decis să ajungă acolo pentru a vedea situația la fața locului, ignorând avertismentele.

Aceasta avea să fie și ultima sa aventură documentată.

Mesaje emoționante din partea fanilor

După aflarea veștii, comunitatea sa online a fost cuprinsă de tristețe. Zeci de mesaje au apărut pe rețelele sociale, oamenii rememorând impactul pe care Ali l-a avut asupra lor. Unul dintre urmăritori a comentat:

„Ne-ai oferit experiențe extraordinare și ne-ai lăsat să te cunoaștem ca om. Ai lăsat un gol imens.”

Un alt mesaj emoționant spune:

„Ai plecat acolo unde îți bătea inima cel mai tare, în mijlocul naturii pe care o iubeai.”

O moștenire de aventură și inspirație

Dispariția lui Ali Leiniö lasă în urmă nu doar durere, ci și o colecție impresionantă de imagini și povești din natură. Pentru mulți, el a fost o sursă de inspirație și un ghid către libertatea oferită de explorare. Videoclipurile sale pot fi în continuare vizionate pe canalul său de Youtube, ceea ce aduce o urmă de alinare fanilor, dar și familiei.

