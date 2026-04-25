Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Imagini rare cu vila din Mehedinți

Olguța Berbec și soțul ei au ridicat în satul natal din județul Mehedinți o locuință spațioasă, construită în urmă cu câțiva ani, care impresionează prin aspectul ei elegant, asemănător caselor din producțiile hollywoodiene.

Deși artista de muzică populară locuiește în prezent la Timișoara împreună cu soțul și cele două fiice, casa din Mărășești rămâne locul pe care îl consideră cu adevărat „acasă”. Acolo revine ori de câte ori are ocazia, iar de sărbători petrece timp alături de familie.

Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec

Pentru construcția locuinței, cei doi au ales materiale de calitate superioară și finisaje premium. Interiorul este amenajat într-un stil rafinat, cu mobilier vintage și detalii care pun în valoare atmosfera tradițională reinterpretată modern. De Paște, artista a publicat pe rețelele sociale imagini cu proprietatea, surprinzând atenția la detalii și grija pentru estetică.

Olguța Berbec și Remus Novac formează un cuplu apreciat în showbiz-ul românesc, fiind împreună de 11 ani și având două fiice. Recent, artista a vorbit despre posibilitatea extinderii familiei, păstrând integral declarațiile soțului.

Imagini rare cu vila din Mehedinți

„O să citez ce spune Remus, fiindcă având două fete, să știți că încă după atâția ani, mai sunt persoane care ne urează și un băiețel sau așa consideră oamenii că ar fi mai bine din perspectiva lor, dar Remus întotdeauna are un răspuns atât de frumos, dă o replică frumoasă: ‘Sunt atât de iubit de fetele mele, că nu-mi doresc mai mult. Nu cred că a avea încă un băiat sau doi sau altceva, poate fi mai frumos.’”.

Artista a adăugat că fetele sunt foarte atașate de tatăl lor și că nu își doresc un frate.

„Fetele noastre îl adoră pe Remus, orice aș face eu. (…) Nu, fetele noastre nu mai vor frați, nu, e clar și e spus!”, a explicat Olguța Berbec în cadrul unei emisiuni TV.

