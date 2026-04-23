Cum va arăta turnul Trump, care se construiește în București? Va avea 30 de etaje

Trump Organization își pregătește extinderea în Europa de Est și analizează dezvoltarea unui proiect imobiliar de amploare în București, inspirat din Trump Tower Chicago.

O echipă de conducere a companiei a venit în Capitală pentru a evalua mai multe terenuri centrale, iar decizia finală privind amplasamentul și calendarul investiției urmează să fie anunțată ulterior de Eric Trump, după finalizarea analizelor.

Cum va arăta turnul Trump, care se construiește în București?

Compania a semnat un acord de exclusivitate cu SDC Imobiliare pentru proiectele din România, marcând intrarea oficială pe piața locală. Vizita delegației – formată din Lawrence Glick, vicepreședinte executiv pentru dezvoltare, Suzie Mills, vicepreședinte, și Gabriel Constantin, manager al Trump Hotels Chicago – a avut ca scop evaluarea mai multor opțiuni de teren.

Potrivit lui Avram Gal, gazda vizitei și intermediar al discuțiilor, decizia privind amplasamentul va fi luată în perioada imediat următoare.

„Conducerea Trump Organization și SDC Imobilare vor stabili de comun acord locația, pe care o va anunța public ulterior Eric Trump, când vine în România. După această vizită se va decide concret care va fi amplasamentul și când vor începe lucrările. Am văzut mai multe oportunități. S-au făcut mai multe studii. Planul este să replice modelul Trump Tower din Chicago”, a declarat Gal.

Proiectul de referință este Trump International Hotel & Tower Chicago, un zgârie-nori finalizat în 2009, cu 92 de etaje și 428 de metri înălțime, care include un hotel de cinci stele, apartamente premium și facilități de top.

Va avea 30 de etaje

În România, planul vizează un imobil cu peste 30 de etaje, ce ar urma să devină cel mai luxos hotel din Europa de Est.

„O parte din proiect vor fi apartamente de vândut și de închiriat în regim hotelier, iar restul vor fi camere de hotel. Planul este să construiască un proiect emblematic, cu peste 30 de etaje, cel mai luxos hotel din Europa de Est. Ei analizează fiecare detaliu și nu se grăbesc“, a explicat Avram Gal.

Pe lângă București, Trump Organization analizează și posibilitatea unui proiect similar la Cluj-Napoca, în cadrul complexului Transilvania Smart City.

„Trump vrea să construiască atât în București, cât și în Cluj-Napoca, dar părerea mea e că ar începe cu cel din București”, a spus Gal, adăugând că o astfel de investiție ar putea atrage și alți dezvoltatori internaționali. „Dacă vine compania aceasta, 100% vor veni și alte companii mari, pentru că dau multă credibilitate”.

Trump Organization a anunțat în acest an noi proiecte în Georgia, Australia și Arabia Saudită, iar România ar putea deveni următoarea piață în strategia globală de expansiune.

