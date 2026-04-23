Cum va arăta turnul Trump, care se construiește în București? Va avea 30 de etaje

De: David Ioan 23/04/2026 | 13:40
Trump Organization își pregătește extinderea în Europa de Est și analizează dezvoltarea unui proiect imobiliar de amploare în București, inspirat din Trump Tower Chicago.

O echipă de conducere a companiei a venit în Capitală pentru a evalua mai multe terenuri centrale, iar decizia finală privind amplasamentul și calendarul investiției urmează să fie anunțată ulterior de Eric Trump, după finalizarea analizelor.

Compania a semnat un acord de exclusivitate cu SDC Imobiliare pentru proiectele din România, marcând intrarea oficială pe piața locală. Vizita delegației – formată din Lawrence Glick, vicepreședinte executiv pentru dezvoltare, Suzie Mills, vicepreședinte, și Gabriel Constantin, manager al Trump Hotels Chicago – a avut ca scop evaluarea mai multor opțiuni de teren.

Potrivit lui Avram Gal, gazda vizitei și intermediar al discuțiilor, decizia privind amplasamentul va fi luată în perioada imediat următoare.

„Conducerea Trump Organization și SDC Imobilare vor stabili de comun acord locația, pe care o va anunța public ulterior Eric Trump, când vine în România. După această vizită se va decide concret care va fi amplasamentul și când vor începe lucrările. Am văzut mai multe oportunități. S-au făcut mai multe studii. Planul este să replice modelul Trump Tower din Chicago”, a declarat Gal.

Proiectul de referință este Trump International Hotel & Tower Chicago, un zgârie-nori finalizat în 2009, cu 92 de etaje și 428 de metri înălțime, care include un hotel de cinci stele, apartamente premium și facilități de top.

În România, planul vizează un imobil cu peste 30 de etaje, ce ar urma să devină cel mai luxos hotel din Europa de Est.

„O parte din proiect vor fi apartamente de vândut și de închiriat în regim hotelier, iar restul vor fi camere de hotel. Planul este să construiască un proiect emblematic, cu peste 30 de etaje, cel mai luxos hotel din Europa de Est. Ei analizează fiecare detaliu și nu se grăbesc“, a explicat Avram Gal.

Pe lângă București, Trump Organization analizează și posibilitatea unui proiect similar la Cluj-Napoca, în cadrul complexului Transilvania Smart City.

„Trump vrea să construiască atât în București, cât și în Cluj-Napoca, dar părerea mea e că ar începe cu cel din București”, a spus Gal, adăugând că o astfel de investiție ar putea atrage și alți dezvoltatori internaționali.

„Dacă vine compania aceasta, 100% vor veni și alte companii mari, pentru că dau multă credibilitate”.

Trump Organization a anunțat în acest an noi proiecte în Georgia, Australia și Arabia Saudită, iar România ar putea deveni următoarea piață în strategia globală de expansiune.

CITEŞTE ŞI: Un parc din București va purta numele lui Donald Trump. Unde e situat

Suma colosală cu care Trump își închiriază camerele din Trump Tower. Pescobar a scos bani buni pentru a își deschide restaurant aici

Iți recomandăm
Ema, mesaj bulversant după ce soțul a părăsit-o pentru Ella de la Insula iubirii: ”Îmi e milă de ea, chiar dacă nu merită”
Știri
Ema, mesaj bulversant după ce soțul a părăsit-o pentru Ella de la Insula iubirii: ”Îmi e milă de…
Răsturnare de situație în cazul crimei din capitală! Necropsia a scos la iveală detalii importante: nu ar fi fost ucisă de iubitul octogenar
Știri
Răsturnare de situație în cazul crimei din capitală! Necropsia a scos la iveală detalii importante: nu ar fi…
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Mediafax
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
Gandul.ro
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel...
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde...
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul...
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Nu-l vinde și nu-l arunca. Ce poate face telefonul vechi pe care îl ignori de ani de zile
Mediafax
Nu-l vinde și nu-l arunca. Ce poate face telefonul vechi pe care îl...
Parteneri
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Click.ro
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”
Digi 24
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
Gandul.ro
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos...
