Un parc din București va purta numele lui Donald Trump. Unde e situat

De: David Ioan 07/04/2026 | 14:01
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că noul parc construit lângă Parcul Tudor Arghezi va purta numele „Donald Trump”, gest pe care îl prezintă drept o formă de omagiu adus președintelui Statelor Unite și relației dintre cele două țări.

Edilul a comunicat decizia prin intermediul rețelelor sociale, unde a transmis că locuitorii Sectorului 4 „pot deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni”.

Daniel Băluţă a legat inițiativa de aniversarea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite, subliniind că și Bucureștiul poate marca acest moment.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, a transmis Daniel Băluță.

Acesta a menționat și o întâlnire recentă cu Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, și cu ambasadorul american în România, Darryl Nirenberg, în cadrul căreia au discutat despre colaborarea dintre comunități.

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a mai spus Băluță.

Unde e situat

Primarul a precizat că noul parc, aflat în apropierea Parcului Tudor Arghezi, „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”.

Într-un clip video publicat online, Paolo Zampolli a amintit că anul acesta se împlinesc 250 de ani de la „nașterea” Statelor Unite ale Americii și a vorbit despre o „surpriză” pregătită pentru președintele SUA.

„Avem și o mică surpriză, pentru că în luna iunie este și ziua de naștere a președintelui nostru, Donald J. Trump. După 20 de minute de negocieri cu primarul am ajuns la un minunat cadou pentru președintele Statelor Unite ale Americii. Este vorba de un frumos nou parc care va apărea și care va fi numit…”, a spus Zampolli, înainte de a-i pasa microfonul primarului.

„Donald Trump Parc”, a completat imediat, zâmbind, Daniel Băluță.

