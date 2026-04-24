Noi controverse în cazul Epstein. Donald Trump, acuzat că a atacat Iranul pentru a distrage atenția de la dosare

Cazul Jeffrey Epstein continuă să genereze controverse majore în Statele Unite, iar cele mai recente evoluții îl aduc din nou în prim-plan pe președintele Donald Trump, pe fondul tensiunilor legate de publicarea documentelor oficiale.

Un sondaj recent arată că o parte semnificativă dintre americani consideră că scandalul legat de dosarele Epstein și președintele Donald Trump ar fi putut juca un rol în escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, scrie MSN.

Această temă l-a ajutat pe Trump să câștige alegerile în 2024. Totuși, după preluarea mandatului, Trump nu și-a îndeplinit promisiunea, iar Congresul a intervenit pentru a-l obliga pe președinte să facă publice dosarele Epstein, prin „Epstein Files Transparency Act”.

În ciuda faptului că era obligat prin lege de Congres să facă publice dosarele privind Epstein și infracțiunile sale, Trump și Administrația sa au gestionat greșit publicarea acestora, iar întreaga situație a transformat cazul într-un scandal care a amenințat să-i afecteze grav președinția.

Donald Trump, acuzat de critici de încercări de mușamalizare

Trump a fost acuzat că a creat criză politică după criză pentru a distrage atenția americanilor de la scandalul legat de dosarele Epstein, inclusiv de către reprezentantul Thomas Massie, o figură importantă în eforturile de desecretizare a acestor documente.

„Bombardarea unei țări aflate pe cealaltă parte a globului nu va face ca dosarele Epstein să dispară, la fel cum nici faptul că Dow depășește 50.000 nu o va face”, a scris Massie pe X pe 1 martie.

În timp ce acuzații similare celei lansate de Massie împotriva președintelui Trump au devenit tot mai frecvente, unele sondaje arată că mulți americani cred acum că liderul de la Casa Albă a început războiul împotriva Iranului ca o diversiune de la scandalul Epstein.

Pe 17 martie, The Telegraph a relatat că date recente provenite de la organizația de media independentă Zeteo arată că peste jumătate dintre americani cred că Trump a început războiul cu Iranul pentru a distrage atenția de la scandalul dosarelor Epstein. Newsweek a raportat că Zeteo a chestionat 1.272 de persoane între 6 și 8 martie și a constatat că 52% dintre respondenți cred că Trump a fost „cel puțin parțial motivat să ia măsuri militare împotriva Iranului pentru a distrage atenția de la scandalul Jeffrey Epstein”.

Alți 40% dintre respondenți au considerat că dosarele Epstein nu au avut nicio influență asupra deciziei președintelui Trump de a folosi forța militară împotriva Iranului, în timp ce 8% s-au declarat nehotărâți.

De asemenea, 40% cred că Trump a început războiul pentru a obține acces la petrol sau alte resurse din regiune, iar 38% consideră că președintele a declanșat conflictul pentru că a perceput în mod real programele nucleare și de rachete ale Iranului ca fiind o amenințare iminentă.

CITEȘTE ȘI:

