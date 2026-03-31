Donald Trump, ironizat de artiști printr-o toaletă uriașă amplasată la Washington. „Un tron demn de un rege”

De: Daniel Matei 31/03/2026 | 15:47
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este cunoscut pentru pasiunea sa pentru decorurile aurii, iar un grup anonim de artiști îl ironizează în legătură cu renovările de la Casa Albă. De această dată, au ales să facă acest lucru printr-o sculptură uriașă care reprezintă o toaletă în culoarea sa preferată.

În octombrie, Trump a anunțat că a renovat baia Lincoln de la Casa Albă, publicând cu mândrie imagini care arată un nou design, cu plăci de marmură și elemente aurii. La cererea sa, Biroul Oval a fost, de asemenea, decorat abundent cu detalii aurii pe pereți, cornișe și rame de tablouri.

Președintele a fost criticat dur pentru aceste renovări în tonuri aurii, atât din motive de gust, cât și din cauza costurilor, mai ales în contextul războiului și al dificultăților economice, scrie Yahoo.

Donald Trump, ironizat printr-o toaletă uriașă

Grupul anonim de artiști, cunoscut sub numele de „The Secret Handshake”, l-a vizat pe Trump cu un nou „monument satiric”, a relatat jurnalista Jennifer Bendery de la Huffington Post. Este vorba despre un „tron” din marmură falsă, înalt de aproximativ 3 metri, prevăzut cu inserții aurii și care a apărut în capitala Statelor Unite.

„Un tron ​​demn de un rege. Într-o perioadă de diviziune fără precedent, conflict și turbulențe economice, președintele Trump s-a concentrat pe ceea ce conta cu adevărat: remodelarea băii Lincoln din Casa Albă. Aceasta, realizarea sa cea mai importantă, este o amintire îndrăzneață a faptului că președintele nu este doar un om de afaceri, ci se ocupă de problemele importante. Reprezintă un omagiu adus unui vizionar de neclintit care a privit în jos, a văzut o problemă și a vopsit-o în aur”, este scris pe plăcuța care descrie opera de artă.

Zeci de turiști s-au fotografiat așezați pe „tronul de aur” din capitala americană, potrivit unor postări de pe rețelele sociale.

Huffington Post a contactat Casa Albă pentru un comentariu, iar purtătorul de cuvânt Davis Ingle a emis o declarație, spunând:

„Președintele Trump face întreaga noastră capitală națională și Casa Albă să fie mai frumoase ca niciodată. Președintele nu va înceta niciodată să muncească în numele poporului american și să își îndeplinească promisiunile pentru care a fost ales cu un vot covârșitor.”

Aceasta nu este prima creație artistică realizată de The Secret Handshake care îl ironizează pe Trump. Una dintre cele mai notorii a fost ridicată în octombrie anul trecut, o sculptură din bronz la National Mall care îl arăta pe Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein, intitulată „Best Friends Forever”. Site-ul grupului oferă în continuare un fișier 3D gratuit, descărcabil și printabil al statuii.

