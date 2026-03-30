Acasă » Știri » Știri externe » Ce se construiește sub noua sală de bal de la Casa Albă, de fapt. Donald Trump a explicat planurile

De: Daniel Matei 30/03/2026 | 12:15
Sursa foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat stadiul lucrărilor la viitoarea sală de bal de la Casa Albă, iar proiectul este unul impresionant.

Aflat la bordul Air Force One, el a prezentat noi randări ale viitoarei săli, descrisă drept un proiect grandios, inspirat de marile palate europene. În același context, el a sugerat existența unui complex subteran de comandă și securitate asociat construcției, astfel că spațiul de sub noua sală de bal ar urma să fie folosit și ca adăpost în timpul unui eventual atac.

Trump le-a spus jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei prezidențiale că proiectul noii săli de bal de la Casa Albă este „în avans față de program și sub limita de buget”, în ciuda controverselor politice și juridice care îl înconjoară, scrie Reuters.

Cum va arăta noua sală de bal de la Casa Albă

Sala de bal s-a confruntat cu provocări juridice și politice încă de la anunțarea proiectului, inclusiv cu un proces intentat de National Trust for Historic Preservation, care acuză Administrația Trump că a ocolit procedurile obligatorii de evaluare și consultare publică. Un judecător federal a declarat că va decide până la sfârșitul lunii martie dacă va emite o ordonanță de suspendare a proiectului pe durata procesului.

Nu a fost stabilită o dată clară de finalizare a proiectului, însă Casa Albă a precizat că lucrările vor fi încheiate „cu mult înainte de finalul” mandatului lui Trump.

Duminică, președintele a descris sala de bal drept o „anexă” pentru un complex militar „masiv” construit în subteran. Potrivit acestuia, clădirea va avea ferestre din sticlă antiglonț de înaltă calitate și un acoperiș rezistent la lovituri lansate cu drone.

„Din păcate, trăim într-o perioadă în care asta este un lucru bun”, a spus Trump.

Trump a declarat anterior că donațiile private vor acoperi integral costul proiectului sălii de bal, estimat la 400 de milioane de dolari, care face parte din efortul său mai amplu de a remodela Washingtonul, notează sursa citată.

Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet în octombrie 2025, în locul ei fiind construită o nouă sală de bal. Preşedintele american a dat asigurări că, „după studii cu cei mai buni arhitecţi din lume”, „dărâmarea cu adevărat” a acestei aripi şi lăsarea „anumitor părţi” este cea mai bună soluție.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile