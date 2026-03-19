Donald Trump se va întâlni cu Regele Charles, în plină criză a relațiilor dintre SUA și Marea Britanie. Cine se opune vehement

De: Daniel Matei 19/03/2026 | 16:02
Donald Trump se va întâlni cu Regele Charles, în plină criză a relațiilor dintre SUA și Marea Britanie. Cine se opune vehement

Regele Charles al Marii Britanii este așteptat într-o vizită la New York, acolo unde ar urma să îl întâlnească pe Donald Trump, președintele SUA. Vizita, programată de mai mult timp, vine, însă, într-o perioadă destul de dificilă pentru relațiile dintre Londra și Washington.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul Marii Britanii de a se implica mai activ în acțiunile militare americane, cel mai recent în Iran, afirmând că nu este „mulțumit” de poziția aliatului său. Declarațiile sale pun presiune pe relațiile diplomatice și creează un context tensionat între Washington și Londra.

Donald Trump se va întâlni cu Regele Charles

În acest climat, apar semne de întrebare și asupra relației dintre Trump și Regele Charles al III-lea, în special în contextul legăturilor diplomatice și al vizitelor oficiale. Din acest motiv, unele voci susțin că ar fi mai bine ca Charles să își amâne vizita.

Express.co.uk scrie că Donald Trump va încerca să-l impresioneze pe Regele Charles cu o demonstrație de putere militară americană în timpul vizitei de trei zile. Majestatea Sa se va adresa Congresului la Washington, va participa la un banchet și va petrece o zi la New York, conform unor surse. Oficialii plănuiesc călătoria de șase luni, în ciuda tensiunilor dintre cele două părți.

Se pare că prim-ministrul Sir Keir Starmer nu va călători cu Regele Charles. În schimb, este așteptat ca ministrul de Externe, Yvette Cooper, să-l însoțească pe monarh în vizita în SUA.

În ciuda criticilor repetate ale lui Donald Trump privind reacția lui Keir Starmer la războiul din Iran, oficialii Casei Albe, consilierii regali și alți oficiali britanici sunt hotărâți să organizeze călătoria de 3 zile la sfârșitul lunii aprilie.

Donald Trump continuă să își critice partenerii occidentali

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că țara sa nu are nevoie de NATO, după ce a fost respins de mai multe state membre ale organizației în legătură cu apelul său pentru o forță navală multinațională care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, închisă de Iran.

Într-o declarație adresată reporterilor de la Biroul Oval, președintele SUA a descris respingerea apelurilor sale drept o „greșeală foarte prostească”.

Trump a adăugat că a crezut că Europa ar fi trimis nave de deminare pentru a ajuta la operațiunea din strâmtoare, adăugând că refuzul unor țări europene „nu este mare lucru”, dar este „nedrept” față de SUA.

Încă o dată, printre țintele lui Trump s-a numărat prim-ministrul britanic, Keir Starmer, de care Trump a spus că este dezamăgit, adăugând că relația cu Marea Britanie fusese bună înainte ca Starmer să preia mandatul.

Donald Trump, supărat pe aliații din NATO în contextul războiului din Iran. „Nu avem nevoie de ei”

Noua țară pe care Donald Trump a luat-o în vizor: „Cred că voi avea onoarea de a prelua Cuba”

Iți recomandăm
A fost anunțată cauza morții cântărețului Neil Sedaka. De ce a murit legendarul artist
Showbiz internațional
A fost anunțată cauza morții cântărețului Neil Sedaka. De ce a murit legendarul artist
Kiki Shepard, vedeta „Showtime at the Apollo”, a murit. Actrița și prezentatoarea a suferit un atac de cord
Showbiz internațional
Kiki Shepard, vedeta „Showtime at the Apollo”, a murit. Actrița și prezentatoarea a suferit un atac de cord
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie...
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează
Gandul.ro
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui....
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli
Adevarul
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată....
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda liderilor europeni / Italia și Danemarca avertizează asupra riscului unei crize a migrației / Orban: Budapesta nu va susține nicio decizie „pro-ucraineană”
Mediafax
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Click.ro
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde...
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează
Gandul.ro
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot ...
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii de conținut
BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului
BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului
Două zodii dau lovitura până pe 12 aprilie. Oportunități neașteptate și schimbări de destin
Două zodii dau lovitura până pe 12 aprilie. Oportunități neașteptate și schimbări de destin
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Am aflat secretele fostei concurente de la Chefi la Cuțite. Cum să te bucuri de deserturi de post fără ...
Am aflat secretele fostei concurente de la Chefi la Cuțite. Cum să te bucuri de deserturi de post fără să te îngrași
BANC | Proverb vechi chinez
BANC | Proverb vechi chinez
Vezi toate știrile