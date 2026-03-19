Donald Trump se va întâlni cu Regele Charles, în plină criză a relațiilor dintre SUA și Marea Britanie. Cine se opune vehement

Regele Charles al Marii Britanii este așteptat într-o vizită la New York, acolo unde ar urma să îl întâlnească pe Donald Trump, președintele SUA. Vizita, programată de mai mult timp, vine, însă, într-o perioadă destul de dificilă pentru relațiile dintre Londra și Washington.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul Marii Britanii de a se implica mai activ în acțiunile militare americane, cel mai recent în Iran, afirmând că nu este „mulțumit” de poziția aliatului său. Declarațiile sale pun presiune pe relațiile diplomatice și creează un context tensionat între Washington și Londra.

Donald Trump se va întâlni cu Regele Charles

În acest climat, apar semne de întrebare și asupra relației dintre Trump și Regele Charles al III-lea, în special în contextul legăturilor diplomatice și al vizitelor oficiale. Din acest motiv, unele voci susțin că ar fi mai bine ca Charles să își amâne vizita.

Express.co.uk scrie că Donald Trump va încerca să-l impresioneze pe Regele Charles cu o demonstrație de putere militară americană în timpul vizitei de trei zile. Majestatea Sa se va adresa Congresului la Washington, va participa la un banchet și va petrece o zi la New York, conform unor surse. Oficialii plănuiesc călătoria de șase luni, în ciuda tensiunilor dintre cele două părți.

Se pare că prim-ministrul Sir Keir Starmer nu va călători cu Regele Charles. În schimb, este așteptat ca ministrul de Externe, Yvette Cooper, să-l însoțească pe monarh în vizita în SUA.

În ciuda criticilor repetate ale lui Donald Trump privind reacția lui Keir Starmer la războiul din Iran, oficialii Casei Albe, consilierii regali și alți oficiali britanici sunt hotărâți să organizeze călătoria de 3 zile la sfârșitul lunii aprilie.

Donald Trump continuă să își critice partenerii occidentali

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că țara sa nu are nevoie de NATO, după ce a fost respins de mai multe state membre ale organizației în legătură cu apelul său pentru o forță navală multinațională care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, închisă de Iran.

Într-o declarație adresată reporterilor de la Biroul Oval, președintele SUA a descris respingerea apelurilor sale drept o „greșeală foarte prostească”.

Trump a adăugat că a crezut că Europa ar fi trimis nave de deminare pentru a ajuta la operațiunea din strâmtoare, adăugând că refuzul unor țări europene „nu este mare lucru”, dar este „nedrept” față de SUA.

Încă o dată, printre țintele lui Trump s-a numărat prim-ministrul britanic, Keir Starmer, de care Trump a spus că este dezamăgit, adăugând că relația cu Marea Britanie fusese bună înainte ca Starmer să preia mandatul.

