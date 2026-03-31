Decizie fără precedent: Donald Trump își pune semnătura pe dolari

De: Paul Hangerli 31/03/2026 | 07:50
Decizie fără precedent: Donald Trump își pune semnătura pe dolari
Donald Trump va semna pe dolari

Administrația Trump pregătește o schimbare fără precedent în istoria SUA. Semnătura actualului președinte ar urma să apară pe bancnotele americane, o decizie care stârnește deja discuții aprinse, potrivit Vanity Fair.

Administrația condusă de Donald Trump face un pas fără precedent. Departamentul Trezoreriei intenționează să introducă semnătura președintelui pe toate bancnotele americane.

Donald Trump își pune semnătura pe dolari

Potrivit informațiilor, această semnătură va înlocui pentru prima dată, în ultimii 165 de ani, semnătura trezorierului SUA de pe bancnote. Noile plăci de tipărire sunt deja în curs de realizare, iar noii dolari ar urma să intre în circulație în lunile următoare.

Măsura nu este una temporară. Semnătura lui Trump va rămâne pe bancnote până când o viitoare administrație va decide să o schimbe.

Aceasta ar fi prima dată în istoria Statelor Unite când semnătura unui președinte în funcție apare pe moneda națională.

Trump își lasă amprenta peste tot

Decizia vine în contextul în care Trump a încercat, în al doilea mandat al său, să lase o amprentă vizibilă asupra instituțiilor și simbolurilor de la Washington.

Potrivit Vanity Fair, președintele a afișat bannere uriașe cu imaginea sa pe clădiri guvernamentale, a botezat cu numele său mai multe spații simbolice și a modificat chiar și designul unor zone din Casa Albă, pregătind planuri pentru construirea unei săli de bal de mari dimensiuni.

În acest context, apariția semnăturii sale pe bancnote este văzută ca o continuare a strategiei de consolidare a imaginii sale în spațiul public.

Proiecte după chipul și asemănarea lui

Schimbările, însă, nu se opresc aici. Conform ultimelor informații, sunt în desfășurare și alte inițiative care vizează asocierea imaginii lui Trump cu simbolurile financiare ale Statelor Unite.

Recent, o comisie oficială a aprobat emiterea unei monede comemorative din aur de 24 de karate, care va avea pe ea chipul lui Trump. Moneda ar urma să marcheze aniversarea a 250 de ani de la fondarea SUA.

Susținătorii acestei inițiative spun că măsura reflectă rolul pe care Trump l-ar fi avut în ceea ce ei numesc „renașterea economică” a Americii.

Decizia stârnește polemici aprinse

În timp ce unii consideră inițiativa ca fiind justificată, alții o privesc ca pe o decizie neinspirată, fără precedent, care schimbă o tradiție veche de peste un secol și jumătate.

Faptul că un președinte în funcție își pune semnătura pe moneda națională ridică semne de întrebare legate de simbolistica instituțională și de limitele influenței politice asupra unor elemente considerate până acum neutre.

Cert este că această decizie marchează un moment istoric și deschide o nouă etapă în modul în care liderii politici își pot pune amprenta asupra simbolurilor naționale.

