De ce membrii Familiei Regale Britanice trebuie să călătorească mereu cu o ținută complet neagră, deși o poartă rar

Membrii Familiei Regale Britanice au o regulă strictă atunci când pleacă în străinătate: trebuie să aibă întotdeauna la ei cel puțin o ținută complet neagră. Motivul este unul practic, dar și profund legat de tradiție. În cazul unui deces neașteptat, aceștia trebuie să fie pregătiți să participe imediat la ceremonii de doliu.

Această regulă datează încă din perioada Regina Elisabeta a II-a și a apărut în urma unui moment delicat din 1952. Atunci, tatăl ei, Regele George al VI-lea, a murit în timp ce tânăra prințesă se afla într-o vizită oficială în Kenya.

Momentul care a schimbat protocolul regal

La doar 25 de ani, Elisabeta a devenit regină peste noapte. Turneul său a fost anulat, iar ea s-a întors de urgență în Marea Britanie. Însă, la sosire, a apărut o problemă neașteptată: nu avea haine de doliu pregătite iar asta a reprezentat o mare problemă la acea dată.

Potrivit relatărilor vremii, a fost nevoită să rămână în avion până când i-a fost adusă o ținută neagră adecvată. Abia atunci a putut coborî și începe oficial domnia sa, care avea să dureze 70 de ani.

Acest episod a dus la introducerea unei reguli respectate și astăzi: fiecare membru al Familiei Regale trebuie să călătorească având la el cel puțin o ținută neagră.

Un protocol respectat cu strictețe

Experții regali susțin că această regulă este urmată cu rigurozitate de peste șapte decenii. Membrii familiei regale trebuie să fie pregătiți pentru orice situație, inclusiv pentru evenimente triste, unde ținuta trebuie să fie adecvată momentului.

Un exemplu în care această regulă s-a dovedit utilă a fost în 1992, când tatăl prințesei Prințesa Diana, John Spencer, a murit. Diana se afla în vacanță alături de Regele Charles al III-lea și de cei doi fii ai lor, Prințul William și Prințul Harry. Întreaga familie s-a întors în Marea Britanie îmbrăcată în negru.

De ce evită, totuși, culoarea neagră în mod obișnuit

În viața de zi cu zi, membrii Familiei Regale evită să poarte negru, deoarece această culoare este asociată în mod tradițional cu doliul.

De-a lungul timpului, Prințesa Diana a fost una dintre puținele persoane care au încălcat frecvent această regulă, celebră fiind apariția sa în așa-numita „revenge dress” din 1994.

În prezent, Kate Middleton este mai degrabă asociată cu ținute în culori vii, în linie cu stilul preferat de Regina Elisabeta a II-a, deși face uneori excepții la evenimente speciale.

