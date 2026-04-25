De ce membrii Familiei Regale Britanice trebuie să călătorească mereu cu o ținută complet neagră, deși o poartă rar

De: Paul Hangerli 25/04/2026 | 08:20
Prințesa Diana și celebra Revenge Dress, sursa-colaj CANCAN.RO

Membrii Familiei Regale Britanice au o regulă strictă atunci când pleacă în străinătate: trebuie să aibă întotdeauna la ei cel puțin o ținută complet neagră. Motivul este unul practic, dar și profund legat de tradiție. În cazul unui deces neașteptat, aceștia trebuie să fie pregătiți să participe imediat la ceremonii de doliu.

Această regulă datează încă din perioada Regina Elisabeta a II-a și a apărut în urma unui moment delicat din 1952. Atunci, tatăl ei, Regele George al VI-lea, a murit în timp ce tânăra prințesă se afla într-o vizită oficială în Kenya.

Momentul care a schimbat protocolul regal

La doar 25 de ani, Elisabeta a devenit regină peste noapte. Turneul său a fost anulat, iar ea s-a întors de urgență în Marea Britanie. Însă, la sosire, a apărut o problemă neașteptată: nu avea haine de doliu pregătite iar asta a reprezentat o mare problemă la acea dată.

Potrivit relatărilor vremii, a fost nevoită să rămână în avion până când i-a fost adusă o ținută neagră adecvată. Abia atunci a putut coborî și începe oficial domnia sa, care avea să dureze 70 de ani.

Acest episod a dus la introducerea unei reguli respectate și astăzi: fiecare membru al Familiei Regale trebuie să călătorească având la el cel puțin o ținută neagră.

Un protocol respectat cu strictețe

Experții regali susțin că această regulă este urmată cu rigurozitate de peste șapte decenii. Membrii familiei regale trebuie să fie pregătiți pentru orice situație, inclusiv pentru evenimente triste, unde ținuta trebuie să fie adecvată momentului.

Un exemplu în care această regulă s-a dovedit utilă a fost în 1992, când tatăl prințesei Prințesa Diana, John Spencer, a murit. Diana se afla în vacanță alături de Regele Charles al III-lea și de cei doi fii ai lor, Prințul William și Prințul Harry. Întreaga familie s-a întors în Marea Britanie îmbrăcată în negru.

De ce evită, totuși, culoarea neagră în mod obișnuit

În viața de zi cu zi, membrii Familiei Regale evită să poarte negru, deoarece această culoare este asociată în mod tradițional cu doliul.

De-a lungul timpului, Prințesa Diana a fost una dintre puținele persoane care au încălcat frecvent această regulă, celebră fiind apariția sa în așa-numita „revenge dress” din 1994.

În prezent, Kate Middleton este mai degrabă asociată cu ținute în culori vii, în linie cu stilul preferat de Regina Elisabeta a II-a, deși face uneori excepții la evenimente speciale.

CITEȘTE ȘI: Meghan Markle, criticată pentru gestul pe care l-a făcut la centenarul Reginei Elisabeta a II-a. „E dezgustător”

Un nou scandal zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării

Recomandarea video

Iți recomandăm
De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul nivel, dar nici Kate Perry nu se lasă mai prejos
Showbiz internațional
De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul nivel, dar…
Harry Styles și Zoe Kravitz s-au logodit? Detaliul observat rapid de fani
Showbiz internațional
Harry Styles și Zoe Kravitz s-au logodit? Detaliul observat rapid de fani
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
Mediafax
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
Gandul.ro
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul CCR Orban
Mediafax
Dacă Bolojan este demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat premier. Precedentul...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare
Click.ro
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
go4it.ro
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
Gandul.ro
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă ...
Galați, sub proceduri de urgență după căderea unei drone. Oamenii au fost îndrumați să iasă din case: „S-a zguduit puţin pământul”
BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”
BANC | Ora de fizică: „Bulă, ce este un an lumină?”
Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!
Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!
Mesajul obscen șoptit de Gabi Tamaș la ureche, Olgăi Barcari, după eliminarea Faimoasei de la Survivor
Mesajul obscen șoptit de Gabi Tamaș la ureche, Olgăi Barcari, după eliminarea Faimoasei de la Survivor
De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul ...
De la zvon la realitate: Orlando Bloom duce relația cu modelul elvețian Luisa Laemmel la următorul nivel, dar nici Kate Perry nu se lasă mai prejos
Câți bani a primit eliminata Olga Barcari, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni la Survivor
Câți bani a primit eliminata Olga Barcari, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni la Survivor
Vezi toate știrile