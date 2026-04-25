Mesajul obscen șoptit de Gabi Tamaș la ureche, Olgăi Barcari, după eliminarea Faimoasei de la Survivor

Moment complet neașteptat la finalul ediției „Survivor” difuzate vineri, 24 aprilie, imediat după eliminarea Olgăi Barcari. După duelul pierdut, concurenta a avut ocazia să își ia rămas bun de la colegii de echipă, într-un cadru încărcat de emoție, dar și de momente care au stârnit reacții surprinzătoare.

În timp ce își lua rămas bun de la Faimoși, Olga Barcari a trecut pe la fiecare coleg pentru un ultim schimb de cuvinte. În acel context, Gabi Tamaș, aflat într-o stare relaxată după petrecerea de unificare a triburilor, unde consumase câteva pahare de alcool, i-a șoptit acesteia la ureche un mesaj neașteptat.

Ce replică indecentă a folosit Gabi Tamaș

Potrivit celor prezenți, fostul fotbalist i-ar fi spus, în glumă: „Te-n … mea, pa”. Replica, deși vulgară, a fost primită într-o notă amuzată de către Olga, fără a crea tensiuni între cei doi.

Important de precizat este și contextul situației, întrucât cei doi nu sunt doar simpli colegi de competiție. Ei au o relație de prietenie formată înainte de participarea la „Survivor”. Olga Barcari și Gabi Tamaș s-au apropiat anul trecut, când au fost colegi în cadrul emisiunii „Asia Express”, experiență care a dus la o relație relaxată și lipsită de formalități între ei.

Astfel spus, schimbul de replici de la finalul competiției nu a fost perceput ca o jignire, ci mai degrabă ca o glumă între prieteni apropiați, obișnuiți cu un astfel de limbaj în contexte informale.

Eliminarea Olgăi Barcari marchează finalul unui parcurs de șase săptămâni în competiția din Republica Dominicană. Bruneta a reușit să se remarce atât prin prestațiile din probe, cât și prin relațiile construite cu ceilalți concurenți.

