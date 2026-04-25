Câți bani a primit eliminata Olga Barcari, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni la Survivor

Olga Barcari, una dintre concurentele care au reușit să iasă în evidență în actualul sezon al competiției „Survivor”, difuzată pe Antena 1, și-a încheiat parcursul în ediția de vineri, 24 aprilie. Eliminarea sa vine după o experiență intensă, care a durat nu mai puțin de șase săptămâni, petrecute în condiții dificile, departe de confortul de acasă.

Bruneta a intrat în emisiune în ediția difuzată pe 13 martie. Încă de la început a demonstrat că este pregătită să facă față provocărilor dure din Republica Dominicană. Pe parcursul competiției, Olga Barcari a trecut prin probe solicitante, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, fiind nevoită să se adapteze rapid la un stil de viață complet diferit.

În ediția de seara trecută, Olga Barcari s-a confruntat cu Marian Godină. Cei doi au ajuns față în față după perioada petrecută în Exil, fiind nevoiți să lupte pentru un loc în competiție, odată cu unificarea triburilor.

Proba a fost una complexă, cu obstacole dificile și o finală bazată pe aruncări de precizie pentru doborârea totemurilor. Deși ambii concurenți au dat totul pe traseu, Marian Godină a fost mai rapid și mai eficient, reușind să câștige duelul cu scorul decisiv.

Rezistența Olgăi în competiție s-a întins pe durata a șase săptămâni, timp în care a reușit să își testeze limitele și să își consolideze imaginea în fața publicului. Deși nu a ajuns până în etapele finale ale competiției, parcursul său a fost unul apreciat de telespectatori.

Cu ce sumă a plecat acasă Olga Barcari

Din punct de vedere financiar, participarea la „Survivor” nu a fost deloc de neglijat. Olga Barcari a fost remunerată cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Astfel, pentru cele șase săptămâni în care a rezistat în show, suma totală încasată se ridică la 12.000 de euro.

Pe lângă câștigul financiar, experiența din Republica Dominicană i-a adus și o expunere semnificativă, consolidându-i notorietatea în rândul publicului. Bruneta s-a făcut remarcată și în trecut, după participarea la emisiunea „Asia express”.

