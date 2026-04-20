Marian Godină, replică bulversantă pentru Olga Barcari, după ce a ajuns în exil: ”Băi, du-te”

În competiția Survivor România, momentele din exil devin tot mai intense, iar surprizele nu lipsesc. Olga Barcari a avut parte de un șoc atunci când a ajuns în exil și l-a descoperit acolo pe Marian Godină, deși era convinsă că acesta plecase definitiv din competiție. Situația neașteptată i-a schimbat complet starea, mai ales că se pregătise să facă față singurătății.

La Survivor momentul unificării este aproape și concurenții încearcă să-și păstreze un loc care le poate aduce victoria. Olga Barcari a ajuns în exil după ce a fost nominalizată de colegi și învinsă la duel de Andreea Munteanu. Decizia echipei a luat-o prin surprindere, însă adevărata provocare părea să fie izolarea.

Concurenta se temea că va trebui să se descurce singură, fără abilități de bază precum aprinderea focului sau gătitul. Prezența lui Marian Godină a făcut însă situația mult mai ușor de suportat, oferindu-i un sprijin important într-un moment dificil.

Ce i-a spus Marian Godină concurentei

De cealaltă parte, Marian Godină ajunsese în exil după ce pierduse un duel, chiar dacă își exprimase dorința de a pleca acasă. Decizia producătorilor de a-l menține în joc pentru încă o perioadă arată cât de imprevizibilă poate fi competiția. În același timp, el a demonstrat că urmărește atent evoluția jocului.

Din perspectiva Olgăi, votul primit nu a fost întâmplător, ci parte dintr-o strategie bine pusă la punct. Concurenta a menționat că unele decizii sunt influențate de dorința concurenților de a-și păstra adversari mai slabi în competiție, pentru a-și crește propriile șanse de a ajunge în finală.

Marian Godină: Băi du-te! Erai una dintre variantele pe care le-am zis. La duel cu cine ai fost?

Olga Barcari: M-au votat. Cu Andreea am fost.

Marian Godină: Eu am zis că o să fie ori Olga, ori Bianca, ori Cristi.

Olga Barcari: Ce mă bucur că ești aici!

Marian Godină: Nu știai? Nu bănuiai?

Olga Barcari: Nu. Credeam că voi fi singură. Nu știu să fac focul, nu știu să gătesc.

Marian Godină: Nu ai văzut focul?

Olga Barcari: Am zis că e prezent așa pentru mine, nu știu. Unde dormi tu?

Marian Godină: În baraca asta, sunt unele locuri în care plouă… cum a fost cu Andreea la duel?

Olga Barcari: Cred că planul a fost să mă voteze pe mine, iar Gabi să dea colanul lui Cristi, era singurul cu șanse mari pe care să îl bat. Și ce crezi? Ăștia de la Războinici l-au salvat pe Cristi că e verigă slabă.

CITEȘTE ȘI: Marian Godină sigur ar fi plâns! Ce mesaj video primea de la soție și fetițe, dacă Faimoșii câștigau proba de comunicare

Clipe cumplite pentru Marian Godină în Exil. Ce a pățit concurentul de la Survivor pe insulă