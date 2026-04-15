Acasă » Știri » Olga Barcari, eliminată de la Survivor România. Cum a ajuns să fie dată afară din competiția de la Antena 1

De: Irina Vlad 15/04/2026 | 10:50
Olga Barcari a fost eliminată de la Survivor2026

Survivor 2026 a intrat în linie dreaptă. Înainte de marea unificare, ultimele jocuri de culise sunt deja făcute, iar Olga Barcari este următoarea ”Faimoasă” care va pleca de pe insula din Dominicană. Fosta finalistă de la Asia Express ajunge în exil, apoi se duelează cu Marian Godină. 

Concurenții de la Survivor România continuă lupta pentru supraviețuire cu noi provocări și probe extreme. A mai rămas foarte puțin până la unificarea triburilor, iar pe lista celor elimiați au apărut deja primele nume.

Olga Barcari pierde duelul de eliminare cu Marian Godină

Jungla din Republica Dominicană este plină de surprize. Înainte de marea unificare, moment inaugurat cu o petrecere pe cinste, va mai avea loc un ultim duel. Faimoșii au pierdut lupta pentru imunitate, ceea ce înseamnă că unul dintre concurenți va pleca acasă chiar înainte de unificare.

După ce a fost învins de Andreea Munteanu, producătorii Antena 1 l-au trimis pe Marian Godină în exil, chiar dacă acesta își dorea să plece definitiv din Dominicană. Polițistul va petrece o săptămână în exil, iar Olga îl va urma pentru o singură noapte.

După noaptea cu pricina, între Olga Barcari și Marian Godină are loc un duel, luptă care este pierdută de Olga. Câștigătorul revine pe insulă alături de Faimoși. După ultimul duel în această formulă, Faimoșii și Războinicii se vor uni, urmând ca întreaga competiție să se desfășoare după noile reguli. După Olga Barcari, Alberto este următorul care pleacă de la Survivor, care este eliminat de Lucian, colegul lui.

„Așadar, după eliminarea lui Ceanu, deja difuzată, urmează trimiterea în exil a lui Marian Godină. În exil, pe Marian Godină îl va urma Olga. Între cei doi va avea loc un duel, iar Olga va fi eliminată. Are loc unificarea.

În săptămâna următoare, duelul dintre Alberto și Lucian se va încheia cu plecarea lui Alberto. Apoi Patris va intra la duel cu Ramona și Bianca Stoica, iar cea care va părăsi competiția va fi Patris. Urmează duelul dintre  Gabriel Tamaș și Marian Godină, iar apoi va urma duelul dintre Aris și Lucian, în urma căruia Aris va fi eliminat”, notează @viperelevesele.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
