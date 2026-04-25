Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!

În timpul unei semifinale complicate, Laurențiu Popescu a devenit eroul Universității Craiova. După prelungirile care nu au înclinat balanța în nici o parte, portarul Universității a fost decisiv, apărând două lovituri de la 11 metri. Inspirația sa dar și soarta i-au făcut cu ochiul și nu este prima oară când se întâmplă asta.

Laurențiu Popescu (29 de ani) a fost aseară în mare formă în semifinala disputată în compania echipei Dinamo București. Cu ajutorul său, Universitatea Craiova a ajuns în finala Cupei României.

Laurențiu Popescu, două merciuri trase la indigo

Joi seară, după 120 de minute, meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, din semifinalele cupei României a ajuns la loviturile de departajare, tabla arătând un 1-1 care nu mulțumea pe nimeni. A fost momentul de glorie al portarului Craiovei, acesta reușin să apere șuturile lui Danny Armstrong și Georgi Milanov. Inspirația lui Laurențiu Popescu a stabilit a doua finalistă a Cupei României. Echipa din Bănie va juca finala cu U Cluj la Sibiu, pe data de 13 mai.

Nu este o premieră pentru talentatulu portar, acesta reușind, în sezonul din 2024, o performanță asemănătoare, atunci când pe masă era calificarea în cupele europene. În barajul pentru Conference League, disputat în compania celor de la U Cluj, acesta a apărat tot două lovituri de departajare. Laurențiu Popescu ”a scos” atunci șuturile lui Dan Nistor și Filipi Ilie, califcând echipa în cupele europene.

Cel mai greu moment al carierei

Pentru că uneori viața bate filmul, portarul Universității a fost pus pe lista de transferuri în urmă cu un an. În mai 2025, Laurențiu Popescu gafa incredibil într-un meci de Play-off disputat în Bănie la scorul de 1-1.

Atunci, acesta a scăpat printre picioare un șut expediat de mijlocașul giuleștean Tobias Christensen. Isprava lui Popescu a activat sentimente destul de neplăcute din partea antrenorului de atunci, Mirel Rădoi, acesta scoțându-l din echipă.

Transferul ratat din Iran

În lipsă de opțiuni, Laurențiu Popescu s-a decis să accepte echipa formației iraniene Tractor. Zeița Fortuna, știind probabil ce urmează să se întâmple în țara din Orientul Mijlociu, a decis însă altfel pentru portarul român.

Laurențiu Popescu semnase deja toate actele, transferul era realizat 99%, iar jucătorul, aflat la Istanbul, plecase deja către vizita medicală. Lipsa de profesionalism a părților implicate ducânt la o încărcare a actelor în sistemul FIFA cu 12 minute mai târziu decât prevedea deadlineul. Transferul a căzut, iar jucătorul a revenit la Universitatea Craiova evitând la mustață momentele dificile ce au urmat în Iran odată cu începerea războiului cu Statele Unite ale Americii.

Popescu și-a recâștigat rolul de titular

În ultima perioadă, un alt șir de stranii coincidențe au făcut ca Laurențiu Popescu să apere în această semifinală. Pavlo Isenko nu a dat randament în ultima perioadă și era și ușor accidentat iar veteranul Silviu Lung Jr. era și el accidentat. Transferul de urgență din Portugalia, Joao Goncalves avea doar două antrenamente la activ cu echipa din Bănie și astfel Popescu a fost titularizat în partida din Cupa României, dovedind încă odată că uneori Karma ține cu cei puternici.

Laurențiu Popescu a ajuns erou la Craiova printr-un șir de întâmplări stranii și a devenit din nou, eroul echipei. Probabil, în urma partidei de joi din semifinalele Cupei recâștigându-și locul în poartă pe termen lung.

