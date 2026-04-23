Cristi Chivu a dat lovitura cu Inter. Clubul unde antrenează românul, cel mai mare profit din Europa

Inter Milano, clubul pregătit de Cristian Chivu din iunie 2025, înregistrează cel mai mare profit net din Europa în analiza transferurilor recente, cu un plus de 96 de milioane de euro.

Rezultatul poziționează clubul italian pe primul loc într-un clasament în care diferențele dintre echipe sunt semnificative, iar contextul financiar european evidențiază o polarizare tot mai accentuată între cluburile care reușesc să genereze excedent și cele care acumulează pierderi masive.

Cristi Chivu a dat lovitura cu Inter

Conform statisticilor din ultimul sezon, Inter Milano conduce detașat topul profiturilor, urmată de Real Madrid, cu 85 de milioane de euro, și FC Barcelona, cu 81 de milioane de euro.

În zona pozitivă se mai află Atlético de Madrid, cu 50 de milioane, Bayern München, cu 48 de milioane, Liverpool, cu 31 de milioane, Arsenal, cu 22 de milioane, AC Milan, cu 18 milioane, Borussia Dortmund, cu 12 milioane, și Manchester City, cu un plus marginal de 3 milioane. Aceste valori indică o gestionare prudentă a transferurilor, în special în cazul cluburilor care au reușit să mențină un echilibru între achiziții și vânzări.

În partea opusă a clasamentului, pierderile sunt considerabile. Manchester United înregistrează un minus de 24 de milioane de euro, Juventus ajunge la un deficit de 34 de milioane, iar PSG la 42 de milioane.

Clubul unde antrenează românul, cel mai mare profit din Europa

Tottenham Hotspur raportează o pierdere de 67 de milioane, Aston Villa ajunge la un minus de 116 milioane, iar Chelsea se află într-o situație critică, cu un deficit de 346 de milioane de euro, cel mai mare din Europa. Diferența dintre Inter și Chelsea depășește 440 de milioane de euro, un indicator al strategiilor complet opuse adoptate de cele două cluburi.

În acest context, mandatul lui Cristian Chivu la Inter Milano capătă o relevanță suplimentară. Numit antrenor principal în iunie 2025, după o perioadă petrecută în structurile academiei clubului, Chivu a preluat echipa într-un moment în care sustenabilitatea financiară devenise o prioritate strategică.

Sub conducerea sa, Inter a menținut competitivitatea sportivă fără a apela la investiții excesive, păstrând structura tactică 3-5-2 și integrând treptat jucători noi într-un model de joc stabil.

