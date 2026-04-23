Betty Salam, imagine inedită cu fiul său! Cum s-a postat artista alături de el

Betty Salam a petrecut timp de calitate cu băiețelul ei. Ea a postat pe rețelele de socializare o fotografie inedită alături de Matthias. În plus, a adăugat și un mesaj incredibil menit să îi atace pe cei care au criticat-o în ultimul timp.

Betty Salam și fiul ei au petrecut din nou timp împreună. Decizia de a-și lăsa copilul cu fostul ei soț a venit în urma divorțului, iar bruneta a fost aspru criticată de fanii ei și asta pentru că mulți credeau că l-a abandonat și i-ar fi cedat custodia fostului partener. Cu toate acestea, ea a revenit în atenția publicului în urma unei postări emoționante. Ea a publicat pe pagina sa o imagine cu cel mic, dar a adăugat și un mesaj surprinzător pentru cei care au atacat-o.

Betty și Matthias, din nou împreună

Artista și fiul ei au o relație specială. După ce s-a speculat că l-ar fi abandonat și i-ar fi cedat custodia lui Cătălin Vișănescu, vedeta ține să demonstreze contrariul. Ea a explicat acum ceva timp că aceste acuzații sunt false și că doar a schimbat domiciliul băiatului pentru a ajunge mai ușor la școală.

De asemenea, cântăreața a precizat că este prezentă în continuare în viața copilului, iar asta se poate vedea cu ochiul liber, mai ales în urma ultimei postări făcute de ea în mediul online. Betty s-a filmat alături de Matthias, într-o ipostază adorabilă. Mai mult, ea a scris și un mesaj, special pentru persoanele care au crezut speculațiile cu privire la abandon.

Să gândești este dificil, de aceea majoritatea oamenilor judecă, a scris Betty Salam pe pagina sa de TikTok.

Vedeta și-a găsit jumătatea la scurt timp după divorț

La puțin timp după ce s-a separat de Cătălin Vișănescu, Betty și-a refăcut viața. Ea este într-o relație cu Roberto Tudor, apropiat al tatălui ei. Aceștia nu au stat pe gânduri și s-au mutat împreună, iar lucrurile par să meargă minunat între ei, mai ales că bruneta așteaptă să se recăsătorească.

Nu, încă nu am fost cerută de soție, dacă s-ar fi întâmplat, atunci cu siguranță ar fi aflat toată lumea. Dar da, aștept să mă căsătoresc. Toate se întâmplă la timpul lor. Suntem foarte bine, ne-am mutat împreună, totul este foarte bine între noi. Sunt pregătită pentru pasul cel mare, a declarat ea.

