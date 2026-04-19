Un nou scandal zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării

Pippa Middleton, sora lui Kate Middleton, este implicată într-un scandal care riscă să afecteze indirect și imaginea familiei regale. Deși nu ocupă un rol oficial în monarhie, asocierea cu Prințesa de Wales face ca orice controversă din jurul său să fie analizată, iar reputația să fie pusă în joc.

Kate Middleton riscă să fie implicată într-un scandal ce îi poate afecta imaginea. Totul a pornit într-un sat din Berkshire, Kintbury, unde localnicii sunt revoltați după ce un drum folosit de zeci de ani a fost închis. Traseul, cunoscut drept Mill Lane, trecea pe lângă o proprietate exclusivistă deținută de James Matthews, soțul Pippei. Domeniul impresionant include o vilă georgiană cu zeci de camere și terenuri întinse, însă decizia de a restricționa accesul a stârnit un val de nemulțumiri.

Soțul Pippei Middleton a închis drumul

După achiziționarea proprietății, ar fi fost instalate porți electrice, iar ulterior au apărut indicatoare care interzic accesul publicului. În 2024, proprietarul a depus și un document oficial prin care susține că drumul nu este unul public, ceea ce a amplificat tensiunile.

Localnicii spun că foloseau această rută de generații pentru a ajunge în siguranță în diferite puncte ale satului, inclusiv la biserică sau pe trasee de plimbare. Odată închis accesul, aceștia sunt nevoiți să meargă pe un drum îngust, fără trotuar, ceea ce ridică probleme serioase de siguranță.

Situația a escaladat rapid, transformându-se într-o dispută legală privind dreptul de acces. Comunitatea susține că, fiind utilizat constant timp de peste 20 de ani, drumul ar trebui recunoscut oficial ca traseu public. Cazul este acum analizat de autorități, iar decizia finală ar putea avea consecințe nu doar pentru localnici, ci și pentru imaginea celor implicați.

Presa internațională susține că situația este una inconfortabilă pentru Kate Middleton. Aceasta spera ca totul să se rezolve, ținând cont de problemele de sănătate prin care a trecut în ultima vreme.

